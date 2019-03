CNTE en Chiapas se declara ‘en resistencia y rebeldía’

Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, se declararon “en rebeldía y desobediencia” en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador no abrogue la reforma educativa, y pase del “discurso a los hechos”. ¡Ni un paso atrás, aquí nadie se raja!”, sentenciaron.Miles de profesores, con el apoyo de estudiantes normalistas e integrantes de organizaciones sociales (unos 100 mil según los organizadores de la movilización) marcharon ayer del oriente de Tuxtla Gutiérrez hacia el centro de la ciudad, donde realizaron un mitin.Ahí, el dirigente de la sección 7, Pedro Gómez Bahamaca, afirmó que la reforma educativa está vigente y se aplica en contra de los trabajadores del sector.La asamblea estatal permanente de la Sección 7 ratificó “el desconocimiento y la exigencia de renuncia de Rosa Aída Domínguez, titular de la Secretaría de Educación, y de José Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada”.“No basta que el Presidente (López Obrador) repita aquí y allá que la mal llamada reforma educativa será cancelada; mientras en la Constitución no se plasme la abrogación absoluta de la reforma y sus leyes secundarias, ésta seguirá siendo mera promesa de campaña o discurso mediático para descalificar y estigmatizar la lucha de la CNTE”, expuso.Aunque López Obrador suscriba un acuerdo para “cancelar” la reforma educativa y se envíe la iniciativa para la reforma de los artículos constitucionales 3, 31 y 73, y aunque “todos los días declare a los medios que la reforma peñista será cancelada, mientras no se promulgue la nueva ley, la reforma de Peña sigue vigente y ellos la pueden aplicar”, sentenció.Gómez Bahamaca sostuvo que la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal, que se sustenta en al menos 15 iniciativas del gobierno, partidos políticos, empresarios y particulares, “es una simulación, y es probable que no le quiten lo punitivo y permanezca la indefensión laboral”.Dijo que la pretensión “es imponer una reforma gubernamental; no hay otra explicación, porque el análisis indica que cada parte del artículo tercero constitucional, sobre todo el 73, no le quitaron nada, pasa completito; de ahí se desprendieron las leyes secundarias”.Señaló que “el brazo ejecutor” es la Secretaría de Educación chiapaneca porque las convocatorias para aspirantes y las promociones de ascenso laboral se realizan con lineamientos de la reforma educativa.“Nos preguntamos de qué nos salvan ante la aplicación de la reforma, si la actividad laboral está en peligro si nos la aplican, sin necesidad de que haya policías”.Añadió que el gobierno debe explicar cómo frenará la reforma educativa, porque es ley vigente, no hay un transitorio ni dictamen del secretario de Educación ni del propio Presidente de la República, ¿ y cómo nos garantizan nuestros derechos?Los docentes se declararon en “alerta máxima”, se instalaron en asamblea estatal y reiteraron la marcha de protesta que realizarán este día. Y advirtieron: “la resistencia y la desobediencia continúan. ¡Ni un paso atrás, aquí nadie se raja!”Por su parte, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que “ya no hay razón para protestar, la mal llamada reforma educativa ya cayó. Ahora quienes quieran protestar libremente que lo hagan, pero que lo hagan contra la corrupción”.