Coahuila, a la baja en homicidios dolosos: Miguel Ángel Riquelme

Saltillo, Coah.- A la baja, los homicidios dolosos en Coahuila. De enero al primero de junio de este año, se han registrado 106, contra 157 de 2019, es decir, 51 menos en el mismo lapso.



Según el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en su gobierno no se descuida el rubro de la seguridad ciudadana y el 32 por ciento de reducción en este delito, es resultado del fortalecimiento en la instalación de los filtros de revisión en sectores estratégicos de la entidad, principalmente en las Regiones que tienen colindancias con Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, franja fronteriza y en zonas donde se registra tendencia a la alza de ilícitos.



Pero además, consideró importante destacar que “en Coahuila no hay impunidad ya que de estos 106 homicidios, se tiene un 55 por ciento resueltos y con detenidos en prisión preventiva. Cuando se detiene a personas se frena la ola delincuencial y eso es lo que ha sucedido, es lo que hemos hecho”.



Declaró que ante todo, “lo que busca mi gobierno es dar certeza a los inversionistas, a los diversos sectores productivos y a la sociedad, para que tengan una buena percepción de la seguridad pública, aún en estos tiempos que se enfrentan los efectos de la pandemia por el COVID-19. La seguridad no se ha descuidado en lo preventivo y tampoco en lo que ha investigaciones y detenciones de delincuentes se refiere y en estos dos meses recientes se han realizado detenciones importantes”.



Dijo que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en todo 2018 se registraron en la entidad 257 homicidios, en 2019 fueron 314 y a partir de los meses de abril y mayo del año pasado en que se determinó por estrategia de seguridad la instalación de estos filtros de revisión, para cubrir las brechas, diversos puntos carreteros, en accesos a municipios, se ha reflejado en mejores resultados en lo general.



Los esfuerzos se hacen de manera conjunta entre policías estatales, municipales, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que cubren, desde los municipios que integran la Región Sureste hasta el Norte, Región Centro, la Carbonífera y La Laguna.



El gobernador refirió que de los 106 homicidios ocurridos hasta el primero de junio, alrededor de 60 están relacionados con la delincuencia organizada.



Asimismo, el año pasado, de los 314 homicidios dolosos ocurridos en Coahuila, 70 por ciento fue por delincuencia organizada y consecuencia de diversos hechos violentos que dispararon las cifras de este delito.



Expresó también que se ha fortalecido la estrategia de seguridad en el Estado y en estos meses de confinamiento se han detectado movimientos de grupos delincuenciales y detenido a por lo menos 30 personas consideradas objetivos importantes en el narcomenudeo.



Reconoció Miguel Riquelme que en algunos municipios se han incrementado las denuncias por robos a negocios y a casas habitación solas, por lo que la Fiscalía General del Estado ya trabaja en el “ mapeo” de las llamadas y reportes de emergencias de los ciudadanos para establecer las medidas preventivas y las estrategias para contenerlos.