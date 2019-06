Coahuila busca seguir primero en Inversión Extranjera Directa

Después de promocionar Coahuila en China, el Secretario de Economía del Estado, Jaime Guerra Pérez, anunció que la directriz del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es muy clara, y es prioridad mantener el primer lugar en Inversión Extranjera Directa per cápita.El Secretario señaló que se busca enfatizar la atracción de inversiones en las regiones Laguna, Centro y Carbonífera.“En lo que va de la Administración estatal se tienen 54 proyectos de inversión concretados, lo que se traduce en 19 mil 300 empleos en todo el estado, y 2 mil 700 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa... y ocho de éstos serían para La Laguna”, dijo.El servidor público advirtió que la semana entrante se realizará una misión comercial a Canadá para entrevistarse con empresas que ya están instaladas en Coahuila, pero traen proyectos de expansión principalmente.También mencionó que se continuará con los viajes a China, que es el país que más está invirtiendo en otras naciones.Reconoció que es el país que más crece, e incluso se trabaja en un hermanamiento con la Provincia de Jiangsu, toda vez que tiene una industria similar a la de la entidad, en particular el ramo metalmecánico, automotriz y de energías renovables.“Está por visitarnos un fabricante de celdas solares para el mes de julio; seguimos trabajando fuertemente con austeridad y más actividad, para que sigan llegando más empresas y seguir siendo el Estado con mayor Inversión Extranjera Directa per cápita”, recalcó.Puntualizó que los asiáticos buscan evitar el arancel que ya les aplicó Estados Unidos, y esto beneficiaría la instalación de más compañías en Coahuila.Espera que aunque el arancel anunciado por Donald Trump está en proceso de aplicarse a México, ojalá no se dé, porque nadie gana, y se mostró esperanzado en que el Gobierno Federal resuelva este asunto de forma positiva.“China quiere venir a México por lo de los aranceles, y en particular a Coahuila por ser fronterizo”, dijo.Guerra Pérez comentó sobre el tema del porqué llegan más firmas a la Región Sureste, en contraste con La Laguna, y detalló que se debe a la falta de naves industriales disponibles y al mayor costo de la tierra, principalmente.“Son situaciones que pesan, pero nuestro compromiso es traer a todas las empresas a esta región, inclusive damos más incentivos para ésta; pero son ellos los que deciden dónde se instalan”, aclaró.Los alicientes van desde la exención de impuestos, sobre todo del Impuesto Sobre Nómina (ISN). En trámites y permisos, los municipios apoyan mucho en los temas del predial.El Secretario de Economía en Coahuila mencionó que el Parque Industrial Centenario presenta avances significativos, y ya lo están ofreciendo para que llegue la primera compañía a instalarse.