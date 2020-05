Coahuila comparte a jóvenes consejos para evitar el insomnio

Escuchar Nota

“En estos días muchas personas pasan la noche dando vueltas en la cama, batallando para dejar de revisar sus teléfonos y leer las últimas noticias sobre el coronavirus”, dijo.



"No obstante, aunque no existe ningún truco para volverte inmune al contagio de la enfermedad, sí sabemos que dormir bien es esencial para mantener nuestro cuerpo sano”.

El Gobierno del Estado, a través del, preocupado por el bienestar de las y los jóvenes brinda, por parte de psicólogos del Instituto, con sólo enviar un correo electrónico a, titular del Icojuve, destacó que el servicio deha tenido una gran aceptación por parte de la población juvenil del estado, y se continúa haciendo la invitación para que cualquier joven que sufra de, se acerque al Instituto por medio del correo electrónico proporcionado., psicóloga del Instituto, explicó que ely de la respuesta del cuerpo ante ésta.Detalló que el, así como ser más eficiente en el desempeño en las labores del trabajo en casaEl Icojuve, a través de su área de, brinda las siguientesApégate a tu horario con ayuda de un límite de uso estricto para tus dispositivos electrónicos: trata de no revisar tus redes sociales, correo electrónico e incluso ver la televisión 90 minutos antes de tu hora de dormir.Quizá resulte tentador quedarte mirando maratones de tus programas favoritos porque no tienes que levantarte temprano para ir a trabajar, pero darle prioridad a tu sueño es más importante que nunca. Si no puedes hacerlo 90 minutos antes de dormir, empieza con 15.Para luchar contra el insomnio recomiendan escuchar música antes de dormir. Música relajante después de cenar para que cuerpo y mente se vayan preparando para descansar. Seguir en la cama con los ojos cerrados y esa música puede ayudar a conciliar el sueño antes., con este masaje lo que pretendemos es bajar el nivel de cortisol en nuestro cuerpo. El cortisol es el responsable del estrés y nos impide poder dormir con facilidad. Realizarlo es muy sencillo y apenas nos llevará tiempo.Cuando se acerca la hora de dormir, es un momento ideal para prepararse una infusión relajante que nos prepare para ir a dormir y nos ponga en “modo off”.Existe una gran variedad de plantas que nos relajan y nos ayudan a conciliar el sueño.Estas plantas, tomadas en forma de infusión, pueden tener un gran sabor si además les añadimos miel o limón.Leer antes de dormir nos ayudará a desconectar del día a día, además de combatir el aburrimiento, potenciará nuestra relajación y nos ayudará a conciliar el sueño.Muchas personas piensan en cosas que les provocan estrés cuando se están quedando dormidas. Eso alimenta un ciclo de ansiedad. En lugar de eso, haz una lista mental o en papel de cosas por las que debes sentirte agradecido.Prueba la técnica de respiración 4-7-8: En una posición cómoda, con los ojos abiertos o cerrados, inhala durante cuatro segundos, aguanta la respiración durante siete segundos, y exhala lentamente durante ocho segundos. Luego repite las veces que sea necesario.