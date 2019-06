Coahuila, con 32% del gas mexicano

“Coahuila tiene capacidad para producir 500 mil barriles diarios de gas porque cuenta con 32% de las reservas de todo el país”, afirmó ayer Héctor Moreira Rodríguez, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).Durante su participación como ponente en la asamblea del cluster Energía Coahuila, el experto en materia de energía expuso que todo mundo identifica a México como una nación con enormes recursos petroleros, pero, contra todo lo que la gente dice, somos una nación gasera, no petrolera.“Contamos con tres veces más gas de lo que tenemos de petróleo, y si a nivel mundial somos la nación numero 18 en capacidad petrolera, somos la número cinco en gas, entonces sí es muy importante esto, pero ¿cuánto gas tenemos y dónde está el gas mexicano? Pues las dos regiones más importantes y con mayor potencial son Burgos, en el norte de Tamaulipas y Nuevo León con 31%, y la región Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila, con 32 por ciento.“Estamos hablando de que si el futuro del mundo es eléctrico, y la electricidad se mueve con gas, entonces Coahuila tiene un enorme potencial de desarrollo”, dijo el miembro de la CNH y agregó que en el sureste de México sólo hay 3% de capacidad.Moreira Rodríguez aseguró que “pese al enorme potencial de Coahuila, la mayor parte de su zona de potencial no está ni siquiera explorada, entonces aquí hay futuro, pero mientras no resolvamos el problema del amparo minero no habrá exploración”.