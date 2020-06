Coahuila convoca a la juventud a torneo virtual de dominadas

Escuchar Nota

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

El Instituto Coahuilense de la Juventud (), en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte (), convoca a las y los jóvenes del estado con edad de 12 a 18 años a participar en elAzalea Maldonado Wong, titular del Icojuve, mencionó que dicha convocatoria buscamediante actividades de forma virtual, debido a la contingencia sanitaria.El concurso se dividirá en. El concurso consiste en, iniciando del piso o por el aire con cualquier parte del cuerpo (no utilizar manos ni brazos) sin que el balón toque el suelo.La convocatoria arrancará a partir de su publicación, teniendo como, en la que para participar se deberá seguir la siguiente dinámica, además de llenar la ficha de registro que se encontrará en el link que estará a disposición en la página de Facebook del Instituto Coahuilense de la Juventud:1.- Like a nuestra página de facebook Instituto Coahuilense de la Juventud y suscribirse a nuestro canal de YouTube Inedec Coahuila Oficial. 2.- Compartir la publicación original del evento y dar like, llenar la ficha de inscripción (descargar del Facebook del Inedec o el Icojuve), enviarla por correo electrónico3.- Grabar un video por participante de un número máximo de, y enviarlo al correo electrónico antes mencionado.4.-en las diferentes redes sociales del Inedec e Icojuve.5.- La premiación será llevada a domicilio por personal de Inedec e Icojuve.Mónica Trejo Ávila, responsable de la coordinación de deporte del Icojuve, destacó que esta convocatoria es una oportunidad para dar a conocer las habilidades de las y los jóvenes, y que en próximos días se lanzarán más convocatorias de este tipo, que se darán a conocer en las redes sociales del instituto.La convocatoria se encuentra abierta y se puede consultar en la página oficial de; o en