Coahuila, de los principales motores de México: Riquelme

Gracias a las acciones emprendidas desde el inicio de la Administración, que han fortalecido la confianza de los inversionistas en nuestro estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que Coahuila es uno de los principales motores económicos de México.Lo anterior luego de que la revista Expansión publicara un artículo en el que compara las cuatro regiones en las que está dividido el País, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, y las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), destacan la relevancia de la economía coahuilense.En esta publicación titulada “México tiene cuatro Méxicos diferentes”, analiza a los estados de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa, que forman parte del norte del País.“De ellos, Coahuila es la entidad que tiene más participación en las exportaciones del País, con el 13.2 por ciento del total”, indicó Riquelme Solís.Asimismo, el Mandatario estatal destacó que Coahuila figura como uno de los líderes en otros rubros, como el de menor Tasa de Desempleo, con 3.2 por ciento, cuando el promedio en la zona norte es del 4 por ciento.“Estos buenos resultados de Coahuila que se han venido dando en muchos de los indicadores de desarrollo social y económico son parte del arduo trabajo que día a día realizan muchos actores dentro de mi Administración”, indicó Riquelme Solís.“Los efectivos y eficientes esquemas de seguridad han permitido poner a Coahuila entre los mejores calificados tanto por los mismos ciudadanos como por los organismos nacionales e internacionales. La Federación misma adoptará varios de nuestros modelos para replicarlos a nivel país y en otras entidades”.Esa seguridad da la certeza al sector empresarial nacional y extranjero, aclaró el Gobernador, y junto con el primer lugar nacional en formalidad laboral sirvió de base para que Coahuila sea líder en el País en captación de Inversión Extranjera Directa.“La fórmula es: Seguridad, estabilidad laboral, simplificación administrativa y respeto integral a los derechos humanos, y todo esto atrae las inversiones y el desarrollo”, expresó Riquelme Solís.“Y ese trabajo es permanente, no es de una sola vez, no es de un solo logro. Ganar y mantener la confianza de los inversionistas es tarea de todos los días”.Recalcó la estrategia de seguridad implementada en su Gobierno, misma con la que se han mantenido y mejorado los niveles de paz y de tranquilidad en todas las regiones de Coahuila, y ha dado certidumbre a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.“El desarrollo económico y social de Coahuila no se detiene, a pesar de las diversas circunstancias adversas por las que atraviesa nuestro país”, dijo Miguel Riquelme.“Coahuila es el estado fuerte de México”.