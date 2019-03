Coahuila defenderá su industria lechera: Riquelme

Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que como Gobernador de Coahuila, siempre estará protegiendo la industria lechera de La Comarca Lagunera, y que en el corto plazo buscará revisar y platicar con el Gobierno Federal para explicarle desde dónde viene esta industria y cuál es su significado real para la región, el estado y el País.Esto, como respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas donde no hay agua, por lo que su Gobierno impulsará una cuenca lechera en el sureste del País.“De manera rápida haremos contacto con las autoridades federales para explicarles desde dónde viene nuestra industria, cuál es el significado real en nuestra sociedad, ya que es una de las vocaciones que tenemos dentro del campo coahuilense”, mencionó el Mandatario estatal al hablar también de la parte que concierne a Durango, que es Gómez Palacio.Riquelme Solís hizo un exhorto a la Federación a dialogar con el Gobierno de Coahuila y con los productores de leche para que puedan saber las consecuencias, lo que realmente produce La Laguna y lo que genera en derrama económica y empleos del sector primario y secundario, además en la industrialización y comercialización de los productos derivados de la leche.“Estamos hablando de una de las principales cuencas lecheras del País y, por ende, también varias de las empresas tienen alcances a nivel internacional.“Sus ventas, los derivados y las compras de sus insumos tienen qué ver con una derrama económica importante que no es de hoy, sino de muchos años atrás en La Comarca Lagunera”, recordó el Gobernador.Informó que se habla de alrededor de 30 mil empleos directos que se generan de la producción de leche, pero al sumar a la industria lechera y sus derivados, dijo, son alrededor de 50 mil empleos tan sólo de manera directa.En esta región se producen como 8 millones y medio de litros diarios, y en temporada alta hasta 10 millones, señaló.“Los insumos y todo lo que se comercializa hacia el interior del sector agrícola y ganadero significan uno de los principales ingresos que tiene esta región”, mencionó Riquelme Solís.Asimismo, dijo que no se trata de cambiar de un lado a otro la producción, ya que eso sería imposible, sino que se trata de trabajar con la industria para poder generar soluciones a corto, mediano y largo plazos.Aseguró que platicando con el Gobernador de Durango, se sumarán a este esfuerzo, que fue inesperado.El Gobernador coahuilense dijo que cuando fue Alcalde de Torreón le tocó perforar más de 28 fuentes de abastecimiento nuevas, mismas que salieron libres de arsénico y además con muy buen volumen caudal, y las cuales todavía están en servicio.“La realidad es que en Coahuila hay una cultura del cuidado del agua, pero siempre está latente el riesgo por nuestra ubicación geográfica, por el desierto donde estamos nosotros, pero se han generado soluciones que nos han permitido seguir trabajando y produciendo, y también manteniendo el consumo humano, que es importante para todos”, expuso Riquelme Solís.De la misma manera, el Gobernador informó que los empresarios ya le han externado su preocupación por las declaraciones del Presidente, pero que ellos saben lo que han generado a lo largo de los años y están tranquilos.“Acordamos tener una reunión a corto plazo para apoyarnos y ver cuál es nuestro proyecto y qué vamos a hacer para que en los próximos años se garantice el consumo de agua en La Comarca Lagunera, sin que esto signifique un riesgo para la sociedad en su conjunto”, enfatizó el gobernador Miguel Riquelme.Finalmente, pidió calma a todas las personas que directa o indirectamente viven de esta actividad.