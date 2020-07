Coahuila es el segundo estado con mejor seguridad: MARS

Escuchar Nota

“Más de mil millones de pesos ha invertido el Gobierno de Coahuila en lo que va de este año en materia de salud, principalmente en labores preventivas ejercidas a tiempo. Cuentan con una plantilla médica más robusta, personas capacitadas e infraestructura nueva”, informó el gobernador Miguel Riquelme.



Con hechos se atenderán las problemáticas sociales durante la pandemia, anunció el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, al presidir la XVII Reunión del Subcomité Técnico de la Región Carbonífera de Covid-19, donde refrendó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con alcaldes para garantizar atención en servicios básicos, seguridad y paz social.Al informar que nuevamente el Estado destaca a nivel nacional como uno de los más seguros, ocupando Coahuila el Segundo Lugar en Seguridad, reconoció al Ejército Mexicano por la coordinación y presencia en toda la entidad, así como la lealtad con la que se han dirigido por este territorio, e hizo un agradecimiento a sus superiores, considerando que Coahuila es la casa del Ejército Nacional.En las instalaciones de la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en la Villa de Agujita, se presentó el avance registrado y acciones realizadas por los ediles para continuar trabajando en la contención de casos, y también el cumplimiento de acuerdos.El gobernador Miguel Riquelme agradeció el comportamiento que ha tenido la región hasta la fecha, con buenos resultados gracias al trabajo de los miembros del Subcomité Regional, y señaló que la fase en puerta a nivel estatal conlleva a no bajar la guardia.La reactivación regional dependerá de las decisiones que lleguen a tomar en el Subcomité, ofreciendo su respaldo, e indicó que en el caso de números positivos que se han detectado en la frontera, obliga a que se hagan en la Carbonífera cinco cosas esenciales.Durante la reunión se llegó a los siguientes acuerdos:Ampliar la capacidad hospitalaria.Fortalecer las acciones de inspección y regulación del comercio, dar muestras que la autoridad estará al pendiente haciendo valer las normas sanitarias.Exhortó a los empresarios a sumarse a la campaña estatal con aportaciones de cubrebocas para regalar a la gente, así como donar a los trabajadores para que se protejan y educarlos en la prevención.Estar pendientes de las reuniones que no están autorizadas y que son masivas, para dispersarlas.Los mercados, tianguis o tiendas que no cumplan con protocolos establecidos por los municipios, serán cerrados.Toda reactivación que se haga, primero se va a capacitar previo a la apertura, desde la educación del comercio y de la gente para que no se detenga la actividad moderada.Las empresas darán continuidad a la capacitación de empleados, que quede como protocolo para quienes contratan personal en sus negocios que estén actualizados en sus permisos sanitarios.Por cada región del estado se hará un análisis de educación profesional, técnica y tecnológica para conocer la mano de obra calificada y ofertar al sector empresarial de la entidad.Lauro Villarreal Navarro, Jefe de la Oficina del Ejecutivo y Coordinador del Subcomité de Salud Región Carbonífera, presentó a detalle los avances, señalando que en esta zona se encuentran en Fase 3 de la reactivación desde el pasado 1 de julio.Además informó de los apoyos de salud ejercidos recientemente, entre ellos la entrega de 10 manómetros al IMSS, se han autorizado 4 solicitudes de instituciones educativas para clases o asesorías de universidades, como la UA de C, UANE, Media Superior del Estado y Alfonso R. de Enfermería.Entre los asistentes, también destacan los alcaldes de la Región Carbonífera, de municipios como Juárez, Progreso, Melchor Muzquiz, Progreso, y San Juan de Sabinas, y Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del Estado.También Antonio Nerio Maltos, Director General de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos (CEAS), y personal del Regimiento de Caballería Motorizado del 14 Regimiento, así como de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, entre otros.