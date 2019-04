Inaugura Riquelme obras en UAdeC Torreón

Coahuila está comprometido al máximo no sólo con el presente: para garantizar el desarrollo integral del bienestar ciudadano, le apuesta a la mejor educación, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.En Ciudad Universitaria de la Unidad Torreón, Riquelme Solís inauguró una serie de obras, entre ellas el edificio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas, espacio que contribuirá a la formación de capital humano de alta calidad.El conjunto de obras se compone, además del nuevo edificio de posgrado, de dos salones, un centro multifuncional y una terraza para la Facultad de Arquitectura, cuya inversión ascendió en total a más de 9 millones de pesos.Esto beneficiará de manera directa a más de mil 500 y alumnos y docentes de estos planteles, y en forma indirecta a todos los alumnos de la unidad y sociedad de La Comarca Lagunera, reconoció el Rector de la U A de C, Salvador Hernández Vélez.Informó que de igual manera se está trabajando en la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mismo que contará con 21 aulas, 10 baños, oficinas administrativas, una cafetería, centros de cómputo, cabinas de radio y set televisión, con una inversión de 18 millones de pesos en esta última etapa.Estas obras han sido posibles gracias a la inversión conjunta del Gobierno del Estado de Coahuila y del Gobierno Federal, a través de los apoyos de la Secretaría de Educación Pública y de la propia Universidad Autónoma de Coahuila.Todo esto ayuda a ofrecer mejores espacios de enseñanza a los universitarios, a los que exhortó a cuidar las instalaciones que hoy fueron entregadas y los conminó a que saquen el mejor provecho de las nuevas áreas.Las instalaciones de Ciudad Universitaria las puso al servicio de la sociedad, porque, dijo, la universidad se debe a la sociedad y estos espacios deben estar abiertos a los ciudadanos.El Gobernador, por su parte, manifestó que la Universidad Autónoma de Coahuila ha pasado por muchos procesos, pero actualmente es lo que es gracias a mucha gente que ha puesto énfasis en la importancia que tiene la educación para la Comarca Lagunera y para el Estado de Coahuila.Ciudad Universitaria es algo que hoy vemos transformado y que además se aprecia la participación de la comunidad universitaria en el ámbito estatal, regional y sobre todo del País.Hoy, la Universidad Autónoma de Coahuila se consolida como una de las mejores, y de esa transformación hoy nos toca poner nuestro granito de arena.Agregó que la Universidad Autónoma de Coahuila se ha construido con el respaldo de mucha gente de La Laguna y de mucha gente que ha venido a apoyar la academia, la investigación, la docencia y en el posgrado.El Mandatario coahuilense expresó que está satisfecho por el desarrollo que ha alcanzado esta universidad y del trabajo desempeñado en conjunto con sus autoridades.Riquelme Solís recordó que como Alcalde de Torreón le correspondió ceder un terreno para la nueva Preparatoria Venustiano Carranza en esta ciudad, así como también construir la barda perimetral en esa escuela.“Se ha trabajado en conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila y si hay equilibrio y estabilidad en el Gobierno del Estado, es precisamente por la actuación de esta casa de estudios, y si se genera empleo y hay mano de obra calificada o más oportunidades para los jóvenes en el estado, que se queden a trabajar aquí, es precisamente por su excelencia académica”, reconoció.“Es un día especial para la UA de C, porque lo que hoy se inaugura habla del trabajo y empeño de las autoridades porque los estudiantes cuenten con mejores instalaciones, nuevas aulas y laboratorios que se habrán de aprovechar los jóvenes de la mejor manera en sus estudios”, dijo por su parte el alcalde Jorge Zermeño Infante.Nagamani Balagurasami, coordinador de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas, expresó que el edificio de Posgrado contribuirá a la formación integral de los alumnos, al contar en instalaciones con el equipo necesario para sus prácticas e investigaciones.Agradeció al Mandatario estatal su incondicional apoyo, por su preocupación de brindar una educación de calidad a los estudiantes de Coahuila, con deberes, responsabilidad social y humanismo.A la entrega de la obra realizada en Ciudad Universitaria, asistieron además Higinio González Calderón, Secretario de Educación en el Estado; Lorena Argentina Medina Bocanegra, coordinadora de la Unidad Torreón de esta universidad; Fernando Hernández Terán, Director de la Facultad de Ciencias Biológicas; Ricardo Valdés Cano, Director de la Facultad de Arquitectura; Mario Hernández Villegas, Director de la Facultad de Sistemas; Nagamani Balagurasami, coordinador de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas.