Coahuila, fuera de programas federales para el campo: UNTA

Escuchar Nota

El panorama se oscurece para el campo coahuilense porque no hay recursos federales y para el próximo año en el Proyecto dese contempla borrar los programas de Fomento Ganadero y Crédito Ganadero a la Palabra Mientras no haya diputados federales por Coahuila que peleen mayor presupuesto y la inclusión del estado en varios programas agropecuarios, la situación seguirá igual, aseguró, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas La Secretaría de Hacienda propone eliminar programas agropecuarios el próximo año y con ello no habrá apoyo para la ganadería nacional y no se avanzará en la autosuficiencia alimentaria.“De todos modos es igual, parano hay nada,no alcanza ni madre. En el programa de Egresos no le ponen anada porque no es prioritario. Este año no alcanzó nada, no tenemos diputados que peleen eso”.“Mientras no tengamos diputados federales que peleen por algo bueno pa Coahuila, puede haber miles de millones de pesos presupuestados, pero no llegan acá. Esa es la bronca”.“No hay nada, nada, nada para nuestro estado. La SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) es un pinche elefante blanco que ya está cerrando. A CONAZA le quitaron la lana yya no existe… mientras no tengamos diputados que peleen, hablen y griten no va a haber nada. No hay Crédito a la Palabra, ni, no hay nada”.En el caso de la, el recurso lo trasladaron a estados del sur, lo que no está contemplado en su operatividad.“Con López Obrador no hay recursos para el campo de Coahuila y las secretarías no pueden gastar un recurso que no tienen, no hay operatividad, no tienen técnicos, y de lasolo quedan dos o tres gentes trabajando en”.“Lano han abierto porque no tienen lana para comprar gel,. A las organizaciones campesinas nos dijeron que si teníamos con qué apoyarlos, que los apoyáramos para poder abrir… y la bronca es que siguen los pleitos agrarios y los campesinos no tienen a quien acudir, no hay ni guardias”, reclamó.