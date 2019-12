Coahuila gana batalla a la pobreza extrema

“Con las políticas públicas implementadas por el gobierno de Miguel Riquelme Solís se espera que al terminar la Administración estatal cuando menos el 50 por ciento de la cifra salga de esa condición”.



“Gracias a la planeación y trabajo del Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, en temas de construcción de infraestructura social como electrificación, introducción de red de agua potable y drenaje, construcción de cuartos y baños adicionales, techos y pisos firmes, además de la aplicación de programas sociales como los alimentarios, se logró obtener avance en los indicadores de combate a la pobreza y pobreza extrema” refirió Saracho Navarro.



“Los mecanismos de planeación de la Secretaría nos permiten focalizar y detectar por nombre y apellido a las personas que presentan pobreza extrema, su ubicación exacta, carencias que registran y la desigualdad que presentan”, agregó.



“Esto permitirá eficientar la aplicación de recursos públicos para mejorar los niveles de vida de los coahuilenses”, añadió.



“En Coahuila, el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme opera una política social incluyente y participativa, cuyo principal objetivo es garantizar y privilegiar la calidad de vida de sus ciudadanos, siendo Coahuila una entidad en la que se preserva los derechos sociales de las familias como prioridad”.

Tras dos años de comprometidas políticas públicas para el combate a la pobreza, Coahuila es un ejemplo nacional en esta lucha: el Consejo Nacional de Evaluación de laubica al Estado en el cuarto lugar nacional con menos pobreza en la niñez., dijo que el organismo estableció que en Coahuila solamente el 1.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes registran pobreza extrema.Por otra parte, detalló que de 2016 a 2018 se logró reducir en un 2.3 por ciento el número de personas en pobreza, y 0.3 por ciento en pobreza extrema, lo que representa que 60 mil coahuilenses dejaron de presentar esta situación, obteniendo el tercer lugar a nivel nacional, sólo por debajo de los estados de Nuevo León y Baja California Sur.Asimismo, destacó que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con menos personas en pobreza y pobreza extrema, y el segundo con menos personas no pobres y no vulnerables.En ese sentido, refirió que la SIDS trabaja en 9 municipios, y en el corto plazo se pretende cubrir los 24Sobre el particular, destacó que en el marco del seminario de, el CONEVAL otorgó un reconocimiento al Gobierno de Miguel Ángel Riquelme como resultado del posicionamiento de Coahuila a nivel nacional como una de las entidades con mejores indicadores en combate a la pobreza.También se registraron avances positivos en indicadores de carencia social y bienestar, como el rezago educativo, carencia por calidad y espacios en la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y un ingreso económico que permite recursos suficientes para adquirir bienes y servicios.Estos resultados son el reflejo de la decisión firme del gobernadory de contar con un estado fuerte que brinde a los coahuilenses, bienestar, desarrollo y seguridad.El funcionario estatal detalló que la educación a niñas, niños y jóvenes, así como la salud a la población en general, se atienden de manera coordinada con la finalidad de garantizarapoya económicamente a madres y padres de familia que tienen la necesidad de que sus hijos se mantengan bajo el cuidado especializado en las estancias infantiles, manteniendo el ingreso económico de sus hogares con la tranquilidad de seguir participando en la dinámica laboral y productiva., precisó que la lucha contra la pobreza es interinstitucional, de suma de voluntad, esfuerzo y trabajo de todas las áreas del Gobierno Estatal.Explicó que para poder medir de una forma eficaz el combate a la pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes en Coahuila, trabaja de manera coordinada con lapara dar seguimiento a la estrategia interinstitucional para frenar la violencia contra infantes y adolescentes, promoviendo la igualdad sustantiva y no discriminación entre niñas, niños y adolescentes.Este instrumento permitirá avanzar en el combate a la violencia y pobreza de las niñas, niños y adolescentes en Coahuila, a través de las políticas públicas que son ejecutadas transversalmente por las diferentes dependencias gubernamentales,