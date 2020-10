‘Coahuila hará alianzas estratégicas con la IP para sacar adelante obras de infraestructura en 2021’

Escuchar Nota

“O nos quedamos como estamos o avanzamos a través de esquemas que nos permitan a todos tener un certeza de lo que viene para Coahuila”, precisó el mandatario.

Así como viene el Presupuesto Federal para Coahuila,Al terminar este martes una serie de reuniones programadas con los 5 Comités del Impuesto Sobre Nóminas en las que planteó la alternativa de utilizar el esquema de Asociación Público-Privada para concretar el año entrante un paquete de obras por un monto de 3 mil 414 millones de pesos, consiguió el consenso general.En los encuentros con los integrantes del ISN tanto en las regiones Laguna, Sureste, Centro y Norte,, se enfocan a impulsar la conectividad y competitividad del Estado, en el contexto de la Reactivación Económica que se busca para Coahuila y ante un PEF que enmarca un retroceso en materia de infraestructura y desarrollo.En reunión en Acuña y al explicarles el esquema financiero de APP en el que destacó que no genera deuda, enfatizó: “el esquema de APP, es terminar no solamente el Corredor Económico del Norte, sino otras obras emblemáticas que requieren los municipios y todo terminarlo en un año en el 2021 'cazando' un poco de recursos de ISN por región”.Al igual que lo ha estado haciendo con el sector empresarial y, los recortes en Participaciones Federales, el los Fondos y Fideicomisos Federales, así como el hecho de que Coahuila fue dejado fuera dentro del Plan de Infraestructura dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Por eso insistió en la necesidad de no perder más tiempo y les pidió su apoyo para “terminar de una vez por todas el Corredor Económico el año entrante a través de APP”. Tan solo este proyecto implica, con una inversión de 1 Mil 240 millones de pesos, la construcción de 7 libramientos, en los ejes carreteros 57 y la 30, donde las regiones beneficiadas son la Laguna, Acuña, Piedras Negras y Monclova.