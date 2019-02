Coahuila, modelo para Guardia Nacional

Así como el Ejército Mexicano tuvo como cuna a Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en el 106 aniversario de su creación en Saltillo, que ahora es necesario que esa institución asuma una nueva encomienda: serenar y pacificar el país con la Guardia Nacional.Llegó en vuelo comercial al aeropuerto Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, sin que ninguna autoridad, ni local ni federal lo recibiera. A las 16:30 horas arribó al 69 Batallón de Infantería, en su primera visita como Presidente a Saltillo, donde se encontró con una triple manifestación.Le reclamaban por retirar el arancel al acero chino que afecta a la industria acerera nacional; también por reducir recursos a estancias infantiles y le exigieron cerrar el Cimari que se instaló en General Cepeda. Con ellos se detuvo un poco, conversó unos momentos y luego entró al recinto.Momentos después encabezó los Honores a la Bandera con los que arribó al templete donde ya lo esperaban el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y miembros de su Gabinete de seguridad.Estaban junto a ellos el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres Cofiño, y el magistrado Iván Garza en representación de Miriam Cárdenas Cantú, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado. También el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas.Ante miembros en activo y retirados de la Sexta Zona Militar, el titular de la Sedena recordó que fue en Coahuila donde nació la actual institución, luego del asesinato del presidente Francisco I. Madero.Felicitó desde ahí a todos los miembros del Ejército destacamentados en las 12 regiones del país, que ese día conmemoran el 106 aniversario de su creación y refrendó la lealtad total al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador,“Señor Presidente, cuente usted con el Ejército para el plan de transformación que tiene para el país”, declaró Sandoval González., quien además agradeció por los dos regalos que le hizo en esa celebración.El primer regalo fue el aumento en los días de descanso de los miembros del Ejército. Como segundo regalo, fue la modificación de un artículo de las normas de la milicia que permitirán a partir de este día, que los miembros retirados del Ejército puedan seguir portando las insignias de sus grados militares alcanzados.Llegó también el turno del Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien manifestó que el agradecimiento y felicitación a la labor del Ejército en el estado lo acompañan dotándolos de las ocho bases militares y la próxima construcción de un regimiento en Acuña.Se refirió a la intervención decisiva del Ejército durante los años de mayor violencia e inseguridad que se vivieron en Coahuila, cuando apoyaron en tareas de seguridad a combatir al crimen organizado.“Desde la tierra de Carranza y Madero, refrendamos el afecto, aprecio y cariño al Ejército Mexicano, que vino a apoyar y a cambiar la situación que años atrás afectaron a nuestra población”, expresó el Gobernador.Habló de la necesidad de que ahora México demanda paz, tranquilidad y solidaridad, en una nueva etapa de transformación nacional, para lo cual dijo al Presidente, que puede contar con el pueblo de Coahuila para sacar adelante a la nación.Como lo hizo ante el Congreso local por la mañana, Riquelme Solís volvió a hablar de su adhesión al proyecto de la Guardia Nacional.“Le manifiesto el firme apoyo de nuestro Gobierno, sin chantajes, ni regateos, en la conformación de la Guardia Nacional, porque tenemos la certeza de que este proyecto será congruente con las exigencias de los tiempos actuales”, afirmó.Se refirió a la necesidad que tiene el país de una nueva agrupación policial que emane del Ejército, que asuma las acciones de seguridad que requiere México en coordinación con las corporaciones federales, estatales y locales, por lo que urgió a los legisladores a aprobar su creación.Ataviado en traje negro y corbata gris, el Presidente de la República se levantó para dar su mensaje oficial, en el cual volvió a reconocer el aporte histórico del Ejército a la transformación nacional, pero sobre todo a la conformación de la democracia y la paz social.“Van a ayudarnos mucho, va a ser decisiva para serenar al país, para que haya paz y tranquilidad en México”, refiriéndose a la creación de la Guardia Nacional, que emanarádel Ejército.Habló de que la idea es que sigan teniendo la misión de la defensa nacional, la de garantizar la seguridad interior, ayudando a quienes lo necesitan ante desastres naturales o siniestros, pero que a estas misiones se agregue, constitucionalmente, la seguridad pública.“Lo ha mencionado el Gobernador de Coahuila, y lo reitero, aquí en Coahuila se logró en poco tiempo con la participación del Ejército, la pacificación del estado, esta es una prueba de la importancia de la participación del Ejército y del trabajo coordinado con otras corporaciones”, explicóLópez Obrador.Se refirió en especial, al establecimiento del Mando Único en La Laguna, el cual según manifestó, dio muy buenos resultados, por lo que eso es lo que pretenden hacer en el resto del país, con la creación de la Guardia Nacional, con la que garantizarán la paz y tranquilidad a los mexicanos.Manifestó que no se trata de una ocurrencia, sino de un modelo ya probado con resultados, que estriba en trabajar de manera coordinada para atender el problema de la inseguridad.Concluyó la ceremonia con el Himno Nacional y los Honores a la Bandera, y la salida del recinto de Andrés Manuel López Obrador y su esposa, quienes tras despedir al Lábaro Patrio, abordaron un vehículo y se fueron del lugar, sin despedir a los anfitriones sobre el templete.Se fue sin abordar temas como el recorte del presupuesto para Coahuila de más de 2 mil millones de pesos, los problemas que están provocando menos recursos para guarderías, el caso de los municipios que recibirán menos en el rubro del Fortaseg y las respuestas a los del sindicato de la industria acerera o los campesinos de General Cepeda, que semanifestaron ese día.Tomó rumbo hacia Nuevo León sin ofrecer unos minutos, como lo prometió a su llegada al aeropuerto, para hablar de los temas específicos de Coahuila.A su llegada al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió evitar dar respuestas sobre el recorte presupuestal a las estancias infantiles y solicitó la presencia inmediata del delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien no acudió a recibirlo.López Obrador anunció que vendrían programas importantes para Coahuila este año. Sin embargo el Presidente no quiso ahondar en el tema y solo se concretó a decir que más adelante los daría a conocer.“Venimos a hablar de los programas. Hay más presupuesto para Coahuila y sí se enviaron recursos”, aseguró López Obrador cuando se le cuestionó del recorte del Fortaseg a municipios como Ramos Arizpe. Ante la insistencia sobre el ajuste de 10 millones de pesos se concretó a decir; “pues averígüenlo porque sí lo mandamos. Y si no llegó averígüenlo”.Fue a la entrada del 69 Batallón de Infantería donde cuatro grupos con más de 200 personas se postraron este martes para manifestarse contra de las decisiones e incumplimiento de promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación.Fue pasadas las 12:00 horas que ciudadanos provenientes de General Cepeda, Torreón y Monclova se colocaron con pancartas y megáfonos para hacer notar su inconformidad con las decisiones del Gobierno federal.De la Región Laguna representantes de estancias infantiles solicitaron al Presidente considerar la entrega de subsidios para las estancias infantiles, pues aseguraron que son miles los infantes que se verán perjudicados con esta decisión.Asimismo, los habitantes de General Cepeda exigieron al Mandatario el cierre definitivo del Centro Integral de Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales (Cimari), pues recordaron que fue durante la campaña electoral de 2018 que se les prometió la realización de esta acción ante las quejas por los problemas de salud que presentan quienes viven cerca del vertedero de deshechos industriales.Aunado a los reclamos y peticiones anteriores, trabajadores del acero agremiados a la CTM acompañados de su líder, Tereso Medina, exigieron a López Obrador imponer aranceles a los aceros asiáticos de 25%, ya que la competencia con China es muy intensa contra los acereros mexicanos y perjudica a los trabajadores de la Región Centro de Coahuila.Por su parte, integrantes de Fundec se unieron al bloque de manifestantes a fin pedir justicia para cada uno de sus casos y la búsqueda efectiva de desaparecidos enla entidad.