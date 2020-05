Coahuila no baja la guardia contra el Covid: Riquelme

Escuchar Nota

“Aunque sigamos bajando la curva o haciendo la contención debida, seguirán saliendo casos positivos y hospitalizados, pero vamos a salir adelante bajo las condiciones y compromisos adquiridos, como dejar libre la Torre B de la Clínica 7 del IMSS Monclova como Hospital Covid-19, así como otras acciones que se tienen que hacer a la par, vamos a profundizar en la parte económica”, dijo Riquelme Solís.



“Seguirá siendo restrictiva la medida de sanidad. Nuestra vida va a cambiar, vamos a liberar pero bajo condiciones y se tendrán servicios bajo ciertas restricciones sanitarias, con un mecanismo bien elaborado para que no se extienda la pandemia, ya que lo primero es la salud. Es un tema delicado y queremos evitar contagio, la movilidad, estudiar la situación en base a los especialistas en el tema de salud”, explicó el gobernador Miguel Riquelme.



, presidió la reunión de Consejo COVID-19 en la Región Centro, donde pidió no bajar la guardia y reconoció el esfuerzo de todos los que participan en el combate a la pandemia.felicitó a los ediles y miembros del Sector Salud por la pronta respuesta y acciones para la prevención del COVID-19, al señalar que el tema de la pandemia va a continuar.Externó que se busca ir reactivando la economía, manteniendo las medidas sanitarias por la ciudadanía y autoridades, porque esto va para largo.El Gobernador expuso que la parte económica se está viendo con expertos, por eso la reactivación se dará poco a poco, para que los negocios no esenciales busquen la forma de cambiar el giro, el trabajo de cerca con los municipios,, para que identifiquen que no vendan paquetes de comida a más de 6 personas, aconsejar a la gente que este 10 de Mayo vale más quedarse en casa y dejar para más adelante los festejos, lo mismo que el 15 de mayo, Día del Maestro.A través de una campaña mediática se darán a conocer las acciones para conservar el cuidado de la salud, bajar número de contagios para llegar a la siguiente etapa, que es lenta, pero según el criterio en cada Municipio se irá restableciendo la economía, con el apoyo de los expertos en salud y economía para liberar lo esencial.Se pidió a los alcaldes y Guardia Nacional continuar trabajando principalmente en las comunidades más alejadas para que no les falte alimento o lo necesario para que no sigan los contagios, al ser los ediles quienes conocen la situación de cada municipio o comunidad rural.para la atención de casos de COVID-19, expuso que se ha cumplido con la entrega de despensas y se iniciará la segunda vuelta del programa, y en algunos municipios se inició el programa “Kits de limpieza”.Con personal de la Jurisdicción Sanitaria 4 y del IMSS, se valoró la situación actual de los hospitales, destacando que el IMSS está muy avanzado como Torre COVID-19, y en unos días se va a terminar., refrendó el compromiso de que en poco tiempo podrá quedar listo el convenio para que en la Torre B del IMSS sea exclusivamente para la atención de pacientes COVID-19, que lleguen incluso a ser detectados por la Secretaría de Salud en sus hospitales.El Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, indicó que el trabajo realizado en coordinación entre todos los sectores ha permitido que haya resultados positivos en cuanto a la disminución de los casos en la Región Centro.De igual manera, expuso que se tiene en puerta ya la próxima puesta en marcha del hospital móvil que ya se encuentra al cien por ciento, de igual manera como el otro móvil que se edifica a una cuadra de la, para lo que se llegue a requerir.En el marco de la reunión, llevaron a cabo un análisis del comportamiento que han registrado a la fecha en atención a la pandemia.Posteriormente se realizó el recorrido por las instalaciones del hospital móvil ubicado a un costado del Hospital Amparo Pape, donde se constató el avance que registra.Por la Iniciativa Privada, Gerardo Bortoni, Presidente de la Unión de Organismos Empresariales en Monclova, entre otros asistentes.