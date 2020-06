Coahuila no detiene su ritmo y ve las prioridades de la gente: MARS

Escuchar Nota

“Coahuila ha aplicado eficientemente todos los gastos que tienen que ver con infraestructura hospitalaria, con insumos y con necesidades que nos ha ido dando las circunstancias diarias de esta emergencia sanitaria”, mencionó Miguel Riquelme.

“Somos una entidad que no detiene su ritmo, que no detiene su marcha y que ve las prioridades de la gente, que en estos momentos es la salud pero sin dejar a un lado las obras y la seguridad. Este último tema en donde somos de los pocos Estados que los indicadores van a la baja aún en estos tiempos de pandemia”, dijo Riquelme Solís.

“Por ello tengo la certeza que Coahuila será de los primeros estados que tengan una recuperación económica en más breve tiempo”, indicó.

“Este pozo de agua es el más grande e importante que tendrá nuestra ciudad, pero aún tenemos muchas áreas de oportunidad y puntos de mejora”, dijo Morales Padilla.

“Coahuila no detiene su paso”, aseguró el gobernadordurante la inauguración del, en este municipio, que beneficiará a más de 43 mil habitantes y tuvo unaEste pozo tiene un caudal de 60 litros por segundo y, lo que representa una cobertura del 40 por ciento del total de la población de Ramos Arizpe.Riquelme Solís indicó que su Administración ha buscado no detener ninguna obra ni los proyectos que se tenían, como este pozo de agua tan importante para la población de, o como el proyecto de entrega de escrituras, de las que se están entregando más de mil en todo el estado de manera simultánea.De igual manera, recordó que se entregó el, y que anteriormente se había entregado el de La Laguna, con alrededor de 600 millones de pesos de inversión entre ambas.Recordó que se han tomado decisiones importantes, pero que hasta ahorita no se han tenido que enfrentar préstamos o cancelar obras importantes para nuestra entidad.En ese sentido, destacó que hace 15 días seAgradeció y reconoció el trabajo de senadores y diputados federales y locales por ser leales a Coahuila, por estar al pendiente de las necesidades de la entidad., y pese a todo han acordado seguir trabajando de manera coordinada para seguir invirtiendo en el estado.Agregó además que Coahuila se adelantó a los hechos cuando se tuvo el primer contagio, y derivado de esas acciones los esfuerzos que se hicieron a nivel estatal dieron como resultado indicadores que permiten transitar hacia una recuperación económica exitosa., informó que en los últimos 10 años en su municipio solamente se habían perforado cuatro pozos, pero que gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme, mismos que representaron un caudal de 70 litros por segundo y que fueron ubicados en zonas estratégicas del área urbana.El Alcalde mencionó que el pozo que hoy que se inaugura, de 480 metros de profundidad, permitirá estabilizar el servicio de agua potable en 14 colonias.Agradeció al gobernador Miguel Riquelme todo el apoyo brindado para con Ramos Arizpe, Municipio que camina hacia adelante con paso firme y resultados tangibles gracias a ese respaldo.Por su parte,, agradeció y reconoció el ímpetu del Gobernador de sacar adelante estas obras que ayudan sustancialmente al desarrollo de las comunidades.Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Verónica Martínez García, senadora de la República; Martha Garay y Fernando de las Fuentes, diputados federales por Coahuila; Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, diputada local; Jericó Abramo Masso, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, y Antonio Nerio Maltos, Director General de la Comisión General de Aguas y Saneamiento.