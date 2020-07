Coahuila no va cerrar los sectores ya reactivados: Riquelme

Escuchar Nota

"Es muy difícil decirle a alguien que hizo un esfuerzo o hasta pedir prestado para poder aperturar su negocio.. ahora cierras”.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que Coahuila va a regular, pero no va cerrar los sectores ya reactivados.en algunas regiones del Estado como resultado de los avances en la Reactivación Económica y también debido a los cruces para actividades no esenciales de personas procedentes de Estados Unidos expresó que si resulta necesario cerrar un sábado o domingo,El mandatario presidió en esta ciudad una reunión con los representantes de los sub comités Regionales de Salud en el Estado y en los que participaron también los alcaldes de Monclova Alfredo Paredes, Saltillo Manolo Jiménez, San Juan de Sabinas, Julio Long y de Piedras Negras Claudio Bres.La reactivación económica de Coahuila se ha hecho de manera muy prudente. “Declaró que van a estar muy atentos en los próximos días para establecer las medidas de contención necesarias y que variarán de acuerdo a cada región. Resaltó que la evaluación se irá dando a partir de la capacidad hospitalaria que se vaya teniendo disponible.Se va a seguir evaluando a través de cada sub comité el comportamiento y, expresó que los gobernadores fronterizos le han solicitado en bastantes ocasiones al gobierno federal que restringa que sólo sea esencial el cruce de ciudadanos de Estados Unidos hacia México, aún a sabiendas que eso también es parte de la necesaria reactivación económica.Pero dice que desde el momento en que hay tantos contagiosDurante la reunión con los representantes de los sub Comités Regionales de Salud, se hizo una evaluación de la situación que guarda Coahuila, región por región, en cuanto a las cifras de contagios por coronavirus, capacidad hospitalaria, disponibilidad de camas, ventiladores, las pruebas aplicadas con rezago en la entrega de resultados, y la atención especial que se dará a las regiones con mayor incidencia de positivos como son La Laguna y ciudades de la Región Norte, en el caso de Ciudad Acuña.