Coahuila, parte del motor exportador de México en 2018

Las 32 entidades federativas del país realizaron exportaciones por 387 mil 443 millones de dólares en 2018, y de ellas, cinco participaron con 51.1% del total, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Coahuila aportó 10.6% de las ventas totales realizadas por México el año pasado.La fabricación de vehículos de motor, autopartes y accesorios para vehículos es la actividad más importante para el sector exportador coahuilense, que se colocó como el segundo más potente del país durante 2018.Con un crecimiento de 5% en comparación con el 2017, las ventas al extranjero ascendieron a 40 mil 906 millones de dólares, que en proporción del total nacional registraron un aporte de poco más de una décima parte.Por su parte, Chihuahua hizo exportaciones por 51 mil 944 millones de dólares o 13.4%; Nuevo León se ubicó en el tercer lugar, con 39 mil 507 millones de dólares y 10.2%, mientras que Baja California y Tamaulipas se colocaron en cuarto y quinto lugar, con 38 mil 662 y 27 mil 39 millones de dólares, respectivamente.En el caso de Jalisco, su aportación a las exportaciones del año anterior fue de 5.3%, el Estado de México, 5.2% y Ciudad de México, 0.7 por ciento.El Instituto aclaró que dichas ventas al exterior no incluyen las exportaciones del sector agropecuario, comercio, servicios y operaciones de comercio exterior que no fue posible vincular.Por el contrario, los estados que registraron los menores montos de exportaciones son Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur con 52, 136 y 224 millones de dólares, en ese orden.Otras 17 entidades federativas observaron tasas de crecimiento promedio anual, durante el mismo periodo, superiores a las exportaciones totales de 4.7% de México (fue de 4.5% la tasa, sin exportaciones del sector agropecuario, comercio, servicios y operaciones de comercio exterior que no fue posible vincular).Sobre el último trimestre de 2018, el Inegi dio a conocer que Chihuahua realizó el mayor número de exportaciones de productos manufactureros, petroleros y de minería de toda la República Mexicana, al aportar 14 mil 500 millones de dólares, un alza de 21.2% respecto de igual periodo de 2017.Luego de Chihuahua, las entidades que registraron los más altos niveles de exportación durante el último tercio del año fueron Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con ventas al exterior por 11.1, 10.7, 10.6 y 7.3 mil millones de dólares, de manera respectiva.Según el Inegi, estas cinco entidades concentraron 52.9% del valor de exportación de todo el país en el cuarto trimestre de 2018.