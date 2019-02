Coahuila procura la cultura del buen uso del agua

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Para promover la cultura del cuidado y buen uso del agua, se convoca a todos los coahuilenses a participar en el primer certamen de fotografía amateur: “Agua para todos”.Antonio Neiro Maltos, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento comentó que pueden participar todas las personas aficionadas a la fotografía del estado mayores a los 15 años de edad, y enviar de una a tres fotografías hasta el cierre de la convocatoria, el próximo 15 de marzo.El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS), realiza esta estrategia en el marco del Día Mundial del Agua 2019, a celebrarse el próximo 22 de marzo.Jorge Tadeo Tobías Hernández, colaborador del Departamento de Cultura del Agua de CEAS, dio a conocer que sólo se admitirán fotografías en formato digital, su lado mayor no debe ser más grande a 30 centímetros en formato JPG, en resolución 300 ppp y el color estará definido en Adobe RGB.Los interesados deberán llenar una solicitud de registro en la página de Facebook: @CEASCoahuila2018 o enviar al correo:sus fotografías, junto con su nombre completo, teléfono y comprobante de domicilio de vivir en Coahuila.Explicó que algunos de los aspectos a calificar será la originalidad; especificar el lugar donde se tomó la fotografía, no deberá estar manipulada por ningún editor y sin marcas de agua, que no esté en otro concurso y puede ser tomada con cualquier móvil o cámara.El primer lugar obtendrá una Cámara Canon EOS Rebel T6 + Lente EF-S 18-55 mm + Lente EF-S 55-250 mm, una mochila Canon y un Tripie.El segundo lugar, una Samsung Galaxy Tab A8, y el tercer lugar un smarthopene Samsung j6.Cabe mencionar que se realizará un álbum con las mejores fotografías, además de montar una exposición en la explanada del Centro de Gobierno el día de la premiación.