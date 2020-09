Coahuila registra mil 470 casos activos de Covid; Saltillo lidera defunciones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con motivo de mantener a la población informada de los principales avances del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informa:



Al momento se registran 103 nuevos casos de Covid-19 en la entidad, incluidas 4 defunciones:



SALTILLO

Hombre de 81 años (caso ya reportado)

Hombre de 67 años (caso ya reportado)

Hombre de 64 años (caso ya reportado)

Hombre de 48 años (caso ya reportado)





DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS CASOS



25 TORREÓN

15 PIEDRAS NEGRAS

15 MONCLOVA

14 SALTILLO

7 MÚZQUIZ

5 SABINAS

4 FRONTERA

4 MATAMOROS

3 NAVA

3 SAN BUENAVENTURA

2 ACUÑA

2 SAN JUAN DE SABINAS

2 CUATRO CIÉNEGAS

1 SAN PEDRO

1 FRANCISCO I. MADERO





Existen AHORA en Coahuila 1,470 casos activos de Covid-19.





DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACTIVOS



-Torreón 289

-Saltillo 283

-Monclova 156

-Piedras Negras 92

-Sabinas 67

-Acuña 64

-San Juan de Sabinas 60

-Múzquiz 58

-Frontera 56

-Francisco I. Madero 35

-San Buenaventura 31

-Matamoros 31

-San Pedro 29

-Parras de la Fuente 24

-Cuatro Ciénegas 23

-Nava 22

-Ramos Arizpe 14

-Villa Unión 14

-Allende 14

-Nadadores 14

-Arteaga 13

-Jiménez 12

-Zaragoza 12

-Castaños 10

-Sacramento 9

-Morelos 7

-Viesca 5

-General Cepeda 5

-Escobedo 4

-Hidalgo 4

-Ocampo 3

-Sierra Mojada 3

-Progreso 3

-Candela 2

-Juárez 1

-Guerrero 1

-Lamadrid 0





Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 25,179 casos, incluidos 1,627 decesos.





HOSPITALIZADOS: 323 (Se incluyen casos sospechosos y confirmados)



Saltillo 112

Torreón 103

Monclova 63

Piedras Negras 24

San Juan de Sabinas 13

Acuña 8







TOTAL DE RECUPERADOS: 22,082



4,878 TORREÓN

3,900 SALTILLO

2,875 PIEDRAS NEGRAS

2,292 MONCLOVA

1,626 ACUÑA

993 SAN PEDRO

807 FRANCISCO I. MADERO

701 SAN JUAN DE SABINAS

676 SABINAS

579 MÚZQUIZ

459 MATAMOROS

446 FRONTERA

253 PARRAS DE LA FUENTE

244 ALLENDE

233 CUATRO CIÉNEGAS

167 NAVA

137 VILLA UNIÓN

110 SACRAMENTO

105 CASTAÑOS

105 RAMOS ARIZPE

89 OCAMPO

80 LAMADRID

77 SAN BUENAVENTURA

65 ZARAGOZA

47 MORELOS

28 NADADORES

27 JIMÉNEZ

25 ARTEAGA

24 VIESCA

10 PROGRESO

9 GENERAL CEPEDA

5 JUÁREZ

4 GUERRERO

2 CANDELA

2 ESCOBEDO

2 SIERRA MOJADA





El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



Es importante mantener actividades de recreo para los pequeños dentro del HOGAR.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es OBLIGATORIO.



Con la finalidad de fortalecer el sistema inmunológico se sugiere a las familias llevar una alimentación balanceada.



Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana o marca al 911.