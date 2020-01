Coahuila se adherirá al Insabi, si hay condiciones económicas favorables

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Dudas respecto al pago de mil 600 trabajadores de la salud y la operación de los hospitales Oncológico y Materno-Infantil, que en total suman cerca de 430 millones de pesos, han prolongado la decisión de Coahuila para adherirse o no al Insabi, informó el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís.



“El Gobierno de Coahuila quiere saber si los puntos más vulnerables de la parte de salud, que se compone de los recursos humanos en Coahuila, va a ser tomada en cuenta dentro de la posible firma de este convenio”.



“El Estado tiene alrededor de mil 600 empleados en la parte de salud que no están federalizados en la nómina. Quiero saber si se van a basificar y se van a pagar dentro de eso, son más de 250 millones de pesos, si eso me lo dejaran a mí, no me conviene firmar”.



Otro tema, explicó, es si el Gobierno Federal se hará cargo del manejo de los hospitales Oncológico y Materno-Infantil. “Si es así, mi gobierno estaría dispuesto a firmar”.



“Son muchas cosas, tampoco queremos ceder la infraestructura hospitalaria, la podemos entregar en comodato, porque, además, para que ellos puedan hacerse cargo de los gastos y nómina, la ley exige que sean propietarios de los inmuebles o que el patrimonio sea federal para que se pueda ejercer recurso del mismo en esas circunstancias”.



“Si se hacen cargo de la nómina, de la operación del Oncológico y del Materno-Infantil, Coahuila puede saldar fácilmente el pasivo que tiene en estos momentos el sistema de salud”.



Hay estados que tienen más de 20 mil millones de pesos en pasivos y Coahuila no rebasa a los mil mdp. Coahuila tiene un sistema que está sano y es rescatable, aseguró.



“Sí nos conviene, pero bajo cuestiones que sean favorables económicamente para el Estado”.



La decisión respecto al Instituto de Salud para el Bienestar, se tomará hasta el próximo martes. Este viernes, cerca del mediodía Roberto Bernal, secretario de Salud, tenía cita con el director del Insabi para abordar el tema.



“Nos especificaron que la firma se prorroga para el martes, la decisión para el martes tendrá que estar tomada por los estados”.



Riquelme Solía añadió que durante la reunión de los gobernadores del PRI con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestó la voluntad de poder revisar y adherirse al Insabi, y cada estado revisaría los convenios con la Federación para exponer los motivos que llevarían a firmar o no el convenio, y de ahí derivarían acuerdos específicos.



Hospitales construidos por Federación y Estado



Explicó que en los hospitales invirtieron recursos federales y estatales, pero su operación representaría un problema económico para Coahuila, pues implicaría un gasto anual de 180 mdp.



En el caso del Oncológico, la Federación quiere establecer que sea un servicio gratuito, sin embargo, los tratamientos son muy costosos y se requiere cuota de recuperación.



“Hay la mejor disposición de entrarle, realmente Coahuila requiere un mejor servicio de salud, pero bajo condiciones que favorablemente se le den al estado en recursos. Si me lo van a dejar igual, no tiene ningún caso”.



Otra duda, es que Coahuila desconoce qué monto recibiría de los 40 mil millones de pesos ofrecidos por el Gobierno Federal a los estados para el tema de salud.