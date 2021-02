Coahuila se perfila para continuar en primeros lugares en captación de ingresos propios: MARS

Escuchar Nota

“Al finalizar el mes de enero y como resultado de lo anterior, la entidad registró importantes ingresos netos por más de 700 millones de pesos de ingresos propios, en impuestos como Derechos de Control Vehicular, ISN, Registro Público, Registro Civil, Licencias Mercantiles, Licencias de Conducir, Impuesto al Hospedaje, entre otros, lo que representa un 3 por ciento a la alza en comparación con 2020".

“Hay que recordar que somos muy pocos los estados en el país, que todavía tenemos la tasa del 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas, mientras la mayoría tienen el 3 por ciento hacia arriba, como son los casos de los estados vecinos, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Lo mismo en lo que respecta al Impuesto al Hospedaje que es un 3 por ciento", señaló el mandatario.

Por su productividad, para este 2021, Coahuila se perfila para seguir ocupando los primeros lugares a nivel nacional en captación de ingresos propios. Este año no solamente no incrementó la tasa de impuestos estatales sino que fortaleció sus esquemas de apoyo para facilitarles el pago a los ciudadanos, aseguró el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís.Refirió que ante el reto que significan los recortes presupuestales aplicados por la Federación a Coahuila, que tanto sólo el año pasado le representaron unay para este año el recorte será mayor, “ entre otras medidas, nosotros planificamos nuestro presupuesto para este 2021 en forma prudente con el fin de no descuidar los rubros prioritarios como son salud, seguridad, reactivación económica y la infraestructura, pero de manera paralela, mejorar en nuestra capacidad recaudatoria “.En la actualidad,, ocupa además el sexto lugar nacional por su alta tasa de recaudación propia y el primer lugar nacional en formalidad laboral.Bajo estos indicadores, Miguelpese a la pandemia y que además febrero pinta mejor. Esto refiere que las políticas implementadas para apoyar la reactivación económica, el no subir impuestos y apoyar a los sectores productivos, han sido acertadas y apunta a que este año habrá mayores logros en este rubro.Con relación a los apoyos para los contribuyentes a través de la Administración Fiscal General de Coahuila,de manera que entre ese mes y enero, más de 240 mil contribuyentes han liquidado o tramitado ese derecho, lo que representa un nivel de cumplimiento del 25 por ciento y se espera rebasar el 50 por ciento al finalizar marzo.Los que cumplan con este compromiso hasta el mes de marzo, podrán resultaren la rifa de 2 casas, 40 certificados de dinero por 50 mil pesos cada uno y 15 vehículos nuevos que representan un valor de 7.5 millones de pesos.