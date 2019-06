Coahuila será baluarte del resurgimiento PRI: AMC

Alejandro Moreno Cárdenas, candidato a la Presidencia del CEN del Partido Revolucionario Institucional, encabezó aquí una reunión con la militancia de la entidad, al lado de Carolina Viggiano Austria, su compañera de fórmula, como candidata a la Secretaría General, y anticipó que Coahuila, comocuna de grandes hombres de la Revolución Mexicana, y con la fuerza de su militancia, será uno de los baluartes del resurgimiento del PRI.En la explanada “Luis Horacio Salinas Aguilera” del Comité Municipal del PRI, recordó que no hay héroe de la Revolución más grande que Francisco I. Madero. “Y no hay partido más maderista que el PRI. Por eso,Coahuila es maderista y es priista”, expresó.En medio de un ambiente festivo, Moreno Cárdenas afirmó: “Yo tengo con Coahuila el trato más grande. Desde el PRI lucharé por su progreso como si fuera mi propio Estado”.Explicó que “en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos que nos sentimos que estamos solos, uno es el amo de su destino y el capitán de su alma”, por eso, al recordar que viene de Campeche, un estado con marineros, de un estado de paz y tranquilidad, afirmó que “un pesimista se queja del viento, un optimista espera que el viento cambie, y un realista, como los que estamos aquí, ajustamos las velas del barco y llegamos a donde queremos ir”.Ratificó que fueron Carolina Viggiano y él quienes impulsaron un proceso que fuera por consulta directa a la militancia, para que decidieran los militantes de todo el país.Pidió que “no se equivoquen los que creen que el PRIes un partido pequeño”, porque hoy el PRI tiene 12 gubernaturas; el PRI gobierna a más mexicanos: 42 millones de mexicanos.Además, dijo, el partido gobierna más de 570 municipios y tiene representación en los congresos locales, “pero lo que más tenemos, es mujeres y hombres como ustedes”.En el acto, que fue el arranque de su campaña en busca del voto de la militancia priista en el norte de la República, el Gobernador con licencia del estado de Campeche dijo que el PRI se construye todos los días, y reiteró que su propósito es construir un mejor partido y un mejor México.Por ello, precisó: “Que se escuche bien, que se escuche fuerte, que se escuche lejos, a nuestros opositores, a nuestros detractores, les decimos que somos orgullosamente priistas, que vamos a regresar y que les vamos a ganar, porque el partido está en la gente, está en la fuerza de la militancia”.A los priistas de Coahuila, que consideró que son orgullo y ejemplo del priismo nacional, les señaló que “llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas en México”.Subrayó que “hoy, en los momentos más difíciles, cuando son los retos más grandes y los desafíos más difíciles, tenemos que demostrar nuestra lealtad y nuestro compromiso con el PRI, con el PRI que todos queremos para servirle mejor a México”.Destacó que “el PRI está de regreso, el PRI tiene su firme convicción priista para regresar a los ejidos, a las colonias, a los barrios”.Informó que recorrerán las 32 entidades federativas, “y lo haremos con respeto, con diálogo, con cercanía, con sencillez, con mucha humildad para atender a la militancia de todo el país”, a fin de “impulsar un partido más horizontal, más democrático, y un partido donde decida, como decide aquí en Coahuila, la militancia. Aquí en Coahuila les vamos a ganar, con la fuerza de nuestra gente”.Puntualizó que “ante los grandes retos y ante los grandes desafíos, hoy tenemos gobiernos estatales priistas que le cumplen a la gente. Carolina y un servidor no les vamos a fallar”.Por su parte, Carolina Viggiano Austria, candidata a la Secretaría General del CEN del PRI, afirmó que hoy México enfrenta un gran riesgo, porque sus instituciones no son respetadas, y “estamos frente a un gobierno ineficiente, que justifica todo en el pasado, que sólo ve hacia atrás y, viendo en el retrovisor todo el tiempo, lo único que nos puede pasar es que nos vayamos al barranco”.Agregó que “aquí no queremos que nos regalen nada. Solamente que respeten a las instituciones, que respeten a las organizaciones, que respeten a los campesinos y que nos les quiten programas. Que respeten a las mujeres, a las que les hemos dado todos los derechos”.Dijo que tanto ella como Moreno Cárdenas buscan llegar a la dirigencia nacional del PRI “para poner en alto nuestra bandera, la bandera de nuestro partido”.Expuso que Alejandro Moreno Cárdenas es un gobernador, hoy con licencia, que ha dejado en su estado resultados, que entregó su estado como el más seguro del país, con generación de empleos, con una enorme infraestructura, y que ha honrado al partido, “como aquí lo hace Miguel Riquelme, que trabaja con energía, que defiende a Coahuila”.Mencionó que “nos duele cuando alguien sin conocer al priismo de Coahuila se expresa mal del estado, cuando no han venido a ver como se lucha por ganar una elección. Aquí en Coahuila, se organizan todos los días. Este partido es de los que trabajan todos los días”.