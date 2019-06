Coahuila trabaja en la prevención del delito: Miguel Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís colocó la primera piedra del Parque Hilandera “La Fe”, que beneficiará principalmente a los pobladores del poniente de Torreón —antaño golpeado por la violencia— y en el que se invertirán 34 millones de pesos.El Mandatario estatal expresó que en conjunto con el Gobierno municipal sacarán adelante este proyecto, como otros que él inició en esta zona, tal es el caso del Complejo Cultural y Deportivo “La Jabonera”, pues la finalidad es brindar espacios a las familias y a los jóvenes para que puedan vivir de manera más tranquila y con espacios dignos.Hizo ver que la prevención del delito fue un factor clave para combatir la inseguridad que años atrás azotó a La Laguna, y que, dijo, hoy por hoy estados vecinos no han podido experimentar lo que en la entidad se ha logrado.“Será satisfactorio que la gente que vive en los alrededores vea este lugar transformado…queremos darle un toque histórico para recordar a nuestros antepasados, fueron fábricas que representaron a nuestro país y de aquí surgió la producción y comercio importante para el mundo”, expresó.Quiso dejar un mensaje claro: Siguen trabajando en conjunto con la sociedad y las autoridades municipales.La unidad que hoy se tiene, genera la participación de los empresarios, describió, y eso es lo que hace la diferencia en Coahuila.Subrayó que la disculpa pública ofrecida ayer en Allende, no sencilla, y que quizá no tiene un significado de poder arreglar lo sucedido, pero fue una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un Municipio que sufrió inseguridad.Reiteró que su Administración y los municipios buscan mejorar las condiciones para que se pueda invertir y tener una sociedad participativa.“Cada estado tiene su particularidad, nunca debemos dejar a la deriva las circunstancias de los estados vecinos. Debemos construir nuestro blindaje para que no regresen los criminales”, dijo.En otro orden de ideas, aprovechó para comentar que a escasos 11 días de haberse inaugurado el Centro de Convenciones de Torreón, ya tiene 26 fechas contratadas y se ganó la Convención Nacional Hotelera, lo que generará una trascendental derrama económica para esta región.Por su parte, Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, recordó que hoy se inicia el rescate de un lugar histórico, como lo fue la Hilandera “La Fe”, una de las que detonó el desarrollo de Torreón y surgió al amparo del ferrocarril.Se arranca con una inversión de 34 millones de pesos, 14 en la adquisición del terreno y 20 en lo que será el nuevo parque.“Iniciaremos con los trabajos de demolición, retiro de escombro y posteriormente se dará paso a la construcción. El diseño ejecutivo estará a cargo del Colegio de Arquitectos”, especificó.Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, reconoció la importancia del rescate de este espacio, que ha sido emblemático y pionero del desarrollo de La Comarca Lagunera.“La Hilandera “La Fe” le dio trabajo a mucha gente y se había quedado esto como un espacio abandonado”, dijo.“Ahora el Gobierno del Estado inicia una obra que beneficiará a mucha gente. Vamos a seguir rescatando Torreón, señor Gobernador, nos sumamos al esfuerzo de este espacio para que venga a servir a mucha gente”.En tanto que Francisco Aguilar Moreno, Director del INAH, detalló que según los registros de Instituto, esta fábrica contaba con un edificio de dos niveles, sus muros eran de adobe y sus cubiertas de las techumbres eran de forma plana e inclinada.Este proyecto, que servirá para regenerar este predio en beneficio de los torreonenses, fortalecerá en gran medida la identidad de sus habitantes.Retomará, por medio de un diseño arquitectónico, el paso del tiempo, reconociendo la visión de quienes fueron trascendentales para el desarrollo de La Laguna, actualmente considerada de las más fuertes del norte del País.“Tengan ustedes la seguridad que la oficina del INAH seguirá participando en la conservación de nuestro patrimonio cultural”, señaló.La atleta mundialista de Triatlón Claudia Arguijo Aguirre agradeció al gobernador Miguel Riquelme el esfuerzo que ha hecho para consolidar acciones en favor del deporte, con instalaciones que han logrado incrementar las opciones deportivas y la dignificación de espacios.“Éstas nos ayudan a tener una sociedad más sana, no únicamente en cuerpo, sino en mente”, expresó, “ayudan a la reconstrucción social y nos colocan a la vanguardia con instalaciones de primer nivel”.“No olvidamos sus acciones como Alcalde, al brindarnos el Complejo Deportivo ‘La Jabonera’, un icono de infraestructura deportiva, de acción social y de prevención del delito a nivel nacional. Por acciones como ésta, me permito darle las gracias y desearle el mayor de los éxitos en el arduo trabajo que realiza por nuestro estado”.Acudió Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila; Miguel Mery Ayup, magistrado del Tribunal Superior de Justicia; Alina Garza Herrera, Directora del INEDEC; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Jorge Alberto Guerrero Cervantes, Presidente del Colegio de Arquitectos; Carlos Daniel Cruz Ramírez y Samuel Rodríguez Martínez, titular de la Unidad de Atención del Ejecutivo en La Laguna.Además, diputados locales y representantes de organismos empresariales, funcionarios estatales, jóvenes deportistas y vecinos del sector.