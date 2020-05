Coahuila y Durango se unen para evitar brote mayor de Covid en la Laguna

Escuchar Nota

“La situación en esta región y en Durango no la hemos superado. Esa es la situación que priva en materia de salud, tenemos que estar muy atentos para que la población no relaje las medidas”, dijo.



“Tenemos que seguir trabajando con el apoyo de los ayuntamientos, pues corremos el riesgo de tener un crecimiento exponencial”.

Para seguir homologando criterios, los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, encabezan reunión con parte de sus gabinetes y alcaldes de la región para evaluar los trabajos que se tienen por ambas entidades.El Mandatario coahuilense señaló que por la cercanía entre las entidades se debe trabajar en coordinación para “que las cosas salgan bien”.Explicó que la reactivación económica se hará de manera ordenada y en total coordinación para evitar que se dé un brote mayor.Insistió que el anuncio de una reactivación de actividades no es inmediata, sino que será de manera paulatina: “No hay fechas, nos vamos a ir despacito”.Al tiempo que precisó que el Gobierno Estatal rediseñará su presupuesto económico en torno a tres rubros: salud, reactivación económica y seguridad.Riquelme Solís expresó que en aquellos lugares donde se dé la reapertura se deberán respetar las medidas preventivas.Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo en Durango, Rosas Aispuro Torres, agradeció la presencia del gobernador Miguel Riquelme, su equipo de trabajo y de las alcaldesas y alcaldes de La Laguna de Coahuila.“Gobernador, darte las gracias por la disposición que siempre has mostrado”, puntualizó.Describió que el objetivo de este encuentro es compartir experiencias para responder mejor a las demandas de la población y compartir la información sobre la infraestructura hospitalaria, al tiempo que exhortó a no bajar la guardia para evitar que haya más contagios.Evaluaron lo que será la apertura gradual de actividades esenciales, y los gobernadores coincidieron en que lo primordial es la salud de la población.Revisaron cómo abrirán las actividades económicas, pero respetando las medidas de salud.Reunirse una vez por semana para evaluar avances en relación a la reapertura de estas nuevas actividades esenciales.Protocolizar de manera homologada las medidas para la Región Laguna —tanto de Coahuila como de Durango— para lograr un mayor impacto en beneficio de la población.Extender la capacidad de pruebas de Coahuila a Durango.A la reunión también asistieron por Coahuila, José María Frausto Siller, Secretario de Gobierno; Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía; Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo; Erick Varela Cortés, subsecretario de Emergencias y representando al Secretario de Salud.También Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón; Patricia Grado Falcón, Presidenta Municipal de San Pedro de las Colonias; Nadia Jaramillo Rodríguez, Presidenta Municipal de Viesca; Jonathan Ávalos Rodríguez, Alcalde de Francisco I. Madero, y Horacio Piña Ávila, Alcalde de Matamoros.Por parte de Durango estuvieron Rosalía López, en representación de Marina Vitela, Presidenta Municipal de Gómez Palacio; Homero Martínez, Alcalde de Lerdo; Sergio González Romero, Secretario de Salud, y Adrián Alanís Quiñones, Secretario General del Gobierno.