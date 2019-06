Coahuilenses a la vanguardia en protección ambiental: MARS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que hoy Coahuila está a la vanguardia en protección al medio ambiente, porque muchos se han sumado de manera voluntaria a las políticas públicas y esfuerzos institucionales y de asociaciones civiles.“En Coahuila lo hacemos y lo hacemos bien gracias a la participación de la sociedad, gracias a que nuestros poderes están alineados, a que el Poder Legislativo ha podido avanzar para que nuestro marco jurídico sea representativo en el cuidado de nuestro medio ambiente, y pueda también equilibrar nuestras leyes, pueda garantizar la protección y castigar al que no lo haga”, indicó el Mandatario estatal.Lo anterior durante la ceremonia en la que se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente “Sin contaminación del aire”, evento en el que se entregaron Certificados Industria Verde a empresas de todo el estado, además de premiar a los ganadores del Octavo Concurso Estatal de Fotografía Ambiental y del Séptimo Premio Estatal de Cuento Naturaleza y Sociedad 2019.Miguel Riquelme mencionó que el medio ambiente no tiene fronteras ni límites, y que nada puede dividir la protección y el cuidado del medio ambiente, de las áreas protegidas, de las que estamos muy orgullosos, y de todas las acciones que se hacen en favor del mismo.Destacó la unidad de las y los coahuilenses para poder enfrentar los distintos retos que tiene el Estado, y que dentro de esto la participación ciudadana, la participación social responsable, es lo más efectivo para poder trabajar y generar los resultados que requiere Coahuila, sobre todo en materia de medio ambiente.“Coahuila tiene hoy un repunte excepcional en materia de desarrollo económico, y el equilibrar lo que tenemos qué cuidar, contra lo que tenemos que ofrecer a la sociedad, tiene un gran proyecto; además es un gran reto para el Estado Mexicano”, dijo el Gobernador.Mostró su satisfacción porque cada vez los niños y jóvenes se van involucrando más en el tema del cuidado del medio ambiente.Durante su mensaje, informó que el próximo viernes estarán anunciando nuevas inversiones para el estado, que es una dinámica que no ha perdido Coahuila: Generar empleo a corto, mediano y largo plazos gracias también a las empresas responsables y a sus empresarios, quienes trabajan de la mano con el Gobierno.En ese sentido, indicó que esto ha tenido un gran significado para Coahuila, el estar unidos y saber perfectamente las consecuencias de la generación de empleo, pero también estar unidos en la contraparte para poder mejorar el medio ambiente y la calidad y el impulso de las empresas instaladas en el estado.“Hoy tenemos un círculo virtuoso que cada vez pone a Coahuila en los primeros lugares dentro los indicadores de medio ambiente. Seguimos luchando, seguimos haciendo cosas para que esto cambie y mejore”, enfatizó Miguel Riquelme.Invitó a la sociedad y al sector industrial a seguir cuidando y protegiendo el medio ambiente, ya que Coahuila es excepcional: “Da orgullo vivir en este estado, pertenecer a esta bendita tierra y tener ciudadanos responsables que todos los días estén enfrentando este gran reto para bien de nuestro medio ambiente”, resaltó el Gobernador.Por su parte, Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado, en su intervención dijo que desde el Gobierno de Coahuila se unen a la sociedad para celebrar los avances, entender la complejidad del deterioro ambiental y comprometerse seriamente con el trabajo individual y colectivo que permita gozar de una buena calidad del aire, del agua, del suelo, nuestros alimentos y nuestros enseres.“Es de fundamental interés para el gobernador Miguel Ángel Riquelme acercarnos a la sociedad y atender sus necesidades más sentidas, esto está plasmado en sus compromisos con la ciudadanía”, expresó.“Hay tanto qué hacer, que si no lo hacemos como sociedad, poco avanzaremos”.Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, Procurador de Protección al Ambiente, informó que el Programa Estatal de Auditoría Ambiental es un instrumento de carácter no sólo preventivo, sino también correctivo, en un marco de concertación entre el Gobierno y los mismos particulares.Dijo además que siendo Coahuila una potencia económica, se complace en que la entidad haya tomado la decisión que, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se reconozca a las empresas con el Certificado Industria Verde, creando una simbiosis poco común pero que aquí se demuestra con hechos que es efectiva y que sí se puede.Por su parte, Pablo Rafael Covarrubias Gámez, representante de la empresa Labasa, de Piedras Negras, en su intervención expuso que Coahuila está a lavanguardia en materia ambiental, porque tiene un Gobierno sensible que ha sabido dictar leyes responsables, aplicarlas y supervisarlas, que buscan un equilibrio entre los elementos del medio ambiente.“Pero también tenemos ciudadanos muy comprometidos con su estado, que el día de hoy se nos ha dado un reconocimiento por esta tarea”, expresó el empresario.