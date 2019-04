Coahuilenses, poco solidarios con Cruz Roja

Los coahuilenses necesitamos ser más solidarios con la Cruz Roja, pues ocupamos el lugar número 28 en aportaciones de la colecta pública para la Benemérita Institución, que requiere de aproximadamente 100 millones de pesos para gasto operativo anual.Sin embargo, la recaudación es mínima en comparación con las necesidades de servicios. Por ejemplo, el año pasado la colecta ascendió a 4.1 millones de pesos y este año el objetivo es obtener 6 millones.“Esperamos lograr la meta. Coahuila es un estado que recauda poco en colecta, si consideramos la colecta de las calles, escolar, particular, ya las donaciones más sustanciosas, no es exactamente propia de la colecta del boteo”, informó Raúl Gerardo Salinas Valdés, presidente del Patronato de la Cruz Roja en Coahuila.“¿En qué lugar estamos? Muy bajitos, de los 32 estados somos a lo mejor el 28 porque hay estados que trabajan muy duro en este tema y tenemos un ejemplo que es el estado Sinaloa, que normalmente recauda más de 35 millones de pesos, un monto bastante importante”.Invitó a los coahuilenses a sensibilizarse y participar en la colecta, pues mucha gente considera que con la aportación del refrendo vehicular “ya cumplieron… hay que pensar en darle un poquito más de lo que traigamos en la bolsa, ponernos la mano en el corazón y si eso lo hacemos con cariño, vamos a tener una Cruz Roja más fuerte, más sólida, con mayor equipamiento”.Señaló que con lo que recaudan en Coahuila, no completan para cubrir los gastos de operación, por esa razón, en algunas subdelegaciones cobran los servicios de Rayos X, las mastografías y de hospitalización.