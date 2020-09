Cobra el Covid-19 seis vidas en sector hotelero

Escuchar Nota

“Dentro de los hoteles también tuvimos gente que murió por Covid, cosa curiosa, (el contagio) no fue en las empresas. Tenemos registro de 6 casos de personas que fallecieron”, dijo.

Desde el inicio de la reactivación económica,y al menos 48 de sus colaboradores han resultadoDe acuerdo con la, que preside Héctor Horacio Dávila, las personas fueron contagiadas en su entorno familiar y en reuniones. El más afectado es elAdemás, aseguró que en los establecimientos separa salvaguardar la salud de los clientes y trabajadores. Además, realizan periódicamente pruebas rápidas en casos sospechosos.Los propietarios afectados están radicados en los municipios deAunque en algunos casos sí tuvieron síntomas complicados, afortunadamente salieron adelante.Respecto a los 6 trabajadores que fallecieron por Covid-19, muchas de las familias no tenían la posibilidad de sufragar la cremación obligatoria y cuyoPor este motivo, el gremio hotelero reclamó la falta de alternativas y programas sociales para respaldar a familias de escasos recursos en estos momentos de emergencia., son 11 mil pesos… nadie se está haciendo responsable de eso y te obligan a cremar a tu ser querido, no puede quedar rastro por el Covid-19; nadie dice nada, solamente el gobernador Miguel Riquelme, de apoyar a las familias que realmente no puedan pagarlo”, dijo Dávila Rodríguez.