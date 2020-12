Cobra Kai revela su primer trailer de la temporada 3 en Netflix

Escuchar Nota

¿Deberíamos olvidar todo el 2020? ¡Claro que sí! ¿Debería lanzarse mañana el trailer de Cobra Kai 3? Claro que sí x2pic.twitter.com/jJBXj8Lt3S — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 8, 2020

, una de las series sensación de Netflix y una de las producciones más vistas del año, regresará elHoy, la plataforma de streaming lanzó el, la primera oficialmente lanzada en esa plataforma. Cobra Kai nació originalmente enhace de dos años y reedita la antigua enemistad entre "Daniel" y "Johnny".Este tráiler no fue una sorpresa inesperada pues el día de ayer, a través de Twitter, Netflix y la cuenta de la serie, anunciaron que hoy 9 de diciembre se estrenaría el primer avance oficial y el pasado 2 de octubre Netflix lanzó un breve teaser promocional para anunciar la fecha de estreno oficial que para este 2021 no sólo se espera la tercera temporada de Cobra Kai sino queNada había mostrado algo muy revelador sobre la trama de la siguiente temporada, hasta quedifundió una serie de imágenes en donde se puede ver un poco sobre lo que ocurrirá en esta tercera temporada.En ellas se da cuenta de algunos detalles que marcarán el tercer ciclo comoPor otra parte,, mientrascon su particular idea del dominio.