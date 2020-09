Cobra Kai y su rápido ascenso a serie más vista de Netflix

Escuchar Nota

Cobra Kai se ha convertido en la serie más vista en Netflix en prácticamente todo el mundo (con España y Estados Unidos ya nos valdría, pero hay más países donde se ha obrado el milagro). Podemos llamarlo perfectamente el efecto Lucifer, que no es un sortilegio demoníaco, sino una estrategia empresarial: coger una serie con potencial de una plataforma o cadena que no la ha sabido rentabilizar (bien porque no tenía al público adecuado, vamos, que no tenía un público cautivo, o porque no tenía suficiente público) y convertirla en un éxito de la noche a la mañana. Y resulta irónico que a la semana de estrenarse, haya sido Cobra Kai quien haya destronado a Lucifer del número 1 en la lista de las series más vistas de Netflix (aunque en una semana de tiempo más que suficiente a los fans para verse 8 episodios). Cobra Kai era una serie que estaba muerta y enterrada. No en plan el gimnasio se vio abocado a cerrar después del final de la película Karate Kid original (película, por cierto, que no está inspirada en ningún cuento de Kenzaburo Oé), sino en plan cancelada por los siglos de los siglos después de pasar sin pena ni gloria por YouTube Premium, diceen su artículo sobre la famosa serie.. Estuvo nominada a los premios Emmy, a la crítica le gustó... pero el problema es que YouTube Red (ahora Premium) no tenía audiencia. Simple y llanamente. Una plataforma sin espectadores es lo peor que le puede pasar a una serie. Porque de prestigio no se (sobre)vive. Pero precisamente espectadores es lo que le sobra a Netflix y contenido lo que más falta le hace para alimentar a la bestia, ávida de nuevos contenidos.El problema de Lucifer no es que la serie no fuera buena, sino que competía con todo el resto de la oferta televisiva, y antes sus costes, a Fox le salía más barato buscar el siguiente éxito que tratar de seguir compitiendo con el mismo producto. Por mucho que gustara, le tenía que gustar a más gente. Las televisiones siguen el modelo de las editoriales: muchos productos hasta que uno dé un pelotazo y entonces se invierte en ese y se ordeña a la vaca.Con Cobra Kai, visto lo visto, una tercera temporada está garantizada.La clave estaba no en repetir la misma película una y otra vez, sino saber qué le había pasado a los personajes originales:y se prepara para enfrentarse a su antiguo adversario, el fracasado Johnny Lawrence (William Zabka), quien desea redimirse abriendo nuevamente el gimnasido Cobra Kai.