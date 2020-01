Cobra vomita una botella que se tragó por error

India.- La contaminación por plásticos se ha extiendo por todo el mundo y, desgraciadamente, son frecuentes las imágenes de animales heridos o muertos como consecuencia de la ingestión accidental de este tipo de residuos.

Muchos de los casos conocidos y documentados de accidentes de animales salvajes con los residuos plásticos afectan a aves, mamíferos y especies marinas.

Parveen Kaswan, funcionario del Servicio Forestal de la India y miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha compartido ahora en las redes sociales un video captado en 2017 el que se muestra que la contaminación por plásticos también está afectando a especies tan singulares y venenosas como las serpientes cobra.

El video ha sido difundido de nuevo para concienciar a la población de la necesidad de luchar contra el littering (basuraleza), es decir, el vertido de residuos en el medio natural.

Kaswan ha comentado que, aunque las imágenes son hasta cierto punto angustiantes, es este vídeo de 48 segundos se muestra como una cobra real es capaz de librarse de una botella de gran tamaño que había ingerido creyendo que era una presa fácil.

En este caso, la historia acabó bien pero en muchos otros, los animales mueren como consecuencia de los residuos de plástico que los humanos dejamos abandonados en todos los rincones del planeta, comenta Parveen Kaswan en uno de sus mensajes en Twitter.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx