Cobran valor las redes de negocios; tienen jóvenes empresarios nuevo liderazgo

“Tenemos que identificar las fortalezas, lo que se está haciendo en cada proyecto para que sigan adelante y se mantengan. Es una realidad que muchos negocios están cerrando, muchos van teniendo pérdidas que los pueden llevar a cerrar, esta es la gran tarea, y promover el emprendimiento”, indicó.

“En todos lados hay altas y bajas… el reto es seguir aprendiendo. El día que creamos que lo sabemos todo, ese día se acaba nuestro proyecto”, dijo.

Antes que los incentivos económicos para el emprendimiento, para su impulso,, dijo Esaúl García, quien esta tarde,Durante entrevista para Despega Con Chuchuy de Tele Saltillo,, como en los casos de asesorías contable, legal y financiera, temas en los que se dará continuidad durante el periodo 2020-2022.A la fecha,, aquellos en proceso de emprender un negocio y los estudiantes de los capítulos universitarios., quienes ya cuentan con un proyecto de emprendimiento avanzado,Aunque, dijo que es tarea de estos organismos y de los propios emprendedores gestionarlos ante diferentes instancias. “No es conveniente depender tanto dé un apoyo económico, sino que nosotros tenemos que buscar los medios, irlos buscando en conjunto, con esta cercanía”, indicó.Por otro lado,, quien “deja la vara muy alta en cuestión de proyección y de lugares que se han obtenido a nivel nacional e internacional… deja una comisión que va en ese proceso de consolidarse, le daremos continuidad para no perder estos espacios”.Egresado de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila en 2011,para la parte social y renta de equipo fotográfico y de video. Desde 2015, imparte clase en la Universidad de La Salle Saltillo, donde también imparte un taller de emprendimiento.En lo personal, como emprendedor y empresario, reconoció que “lo más difícil ha sido ir comprendiendo que quizá en las aulas, en algunos talleres no se aprende. En mi caso el emprendimiento se da por un tema que me apasiona que es la comunicación”. Sin embargo, cuando se establece un negocio formal, vienen otros retos como la parte administrativa y contable, por ejemplo.