Cobros de Protección Civil asfixian a escuelas privadas

Saltillo.- La Subsecretaría de Protección Civil realiza inspecciones frecuentes a las escuelas particulares y en cada ocasión les cobra más de 100 mil pesos, lo que “carcome” a estas instituciones.



Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, señaló que esta inconformidad la han expresado desde el año pasado en que se autorizó el cobro por el peritaje y que afecta a más de mil 700 escuelas particulares en Coahuila.



“Es un cobro que el Estado nos está haciendo en forma excesiva en más de 100 mil pesos, aparte el costo de los dictaminadores, de la estructura del edificio, de la electricidad, de gas y la conformación de un cuaderno que nos cuesta 20, 30 mil pesos y no estamos en situaciones de pagar eso”.



Independientemente de eso tenemos muchos otros pagos qué realizar y no queremos subir las colegiaturas y cargárselos a los padres de familia, refirió.



“Todos estamos de acuerdo en que tengamos seguridad en Protección Civil, que nuestros edificios estén dictaminados, pero que no se haga un hecho totalmente recaudatorio y que por el hecho de que digan ‘están bien’, tengamos que pagar más de 100 mil pesos”.



Reclamó que las autoridades, en lugar de apoyar a la educación la “asfixian” mediante cobros excesivos y trámites burocráticos.



“Como instituciones de educación privada tenemos que luchar por sobrevivir porque estamos en peligro de extinción”.



Consideró que Protección Civil debe realizar las inspecciones de manera gratuita. Además, es cuestionable que PC no realice esas inspecciones frecuentes en los planteles públicos.



“Hay escuelas públicas que no tienen agua, servicios, nada y ahí PC se hace de la vista gorda, no se mete, es como darse ellos mismos un balazo, entonces con quien descargan toda la ira es con las escuelas privadas”.