¿Cocinar con vino tinto? Aquí te damos 10 tips para hacerlo correctamente

Ciudad de México.- Si quieres dar un giro culinario al descorche o utilizar ese vino sobrante en alguna receta, Fiona Beckett presenta en su libro "Wine Lover's Kitchen" el decálogo de oro para lograrlo con buenos resultados:



1.- Si no lo tomarías, no puedes cocinar con él

Los ingredientes de tu receta necesitan acompañarse de un vino fresco y sin defectos; puedes echar mano del vino sobrante.



2.- Usa esas sobritas

Conserva las sobras de vino en recipientes más pequeños, para no oxigenar en exceso y utiliza preferentemente en los cinco días subsecuentes a la apertura de la botella. Para congelar, echa mano de una bandeja de cubos de hielo.



3.- Considera los vinos dulces

Aunque seas aficionado a los vinos secos, prueba cocinar con opciones más dulces, como un Grenache o Zinfandel, que probablemente no pedirías por copeo, pero que pueden acompañar bien una receta o integrarse en un coctel.



4.- Olvida los vinos "para cocinar"

Las etiquetas clasificadas como "vino para cocinar" tienden a ser de calidad baja y no distan mucho en precio de una botella accesible de vino regular.



5.- No utilices un vino muy caro

La única circunstancia en que la autora lo recomienda es al necesitar una pequeña cantidad de vino para terminar la receta y sin tener que abrir una botella nueva. Es decir, si existe la posibilidad de tomar sólo un poco del vino ya destapado.



6.- La elección tiene que ver con la técnica

Utiliza un vino de mejor calidad para deglasar una sartén que para una cocción lenta. Un buen truco es añadir una pequeña cantidad de vino de mayor calidad al final de una cocción muy lenta.



7.- Para ir a la segura

Los vinos más versátiles para cocinar, usualmente, son los blancos secos sin barrica, elaborados con Pinot Grigio, o los tintos no muy tánicos, como los Merlot. Vinos muy aromáticos, como Riesling y Gewürztraminer, son excelentes compañeros de salsas cremosas.



8.- Jerez, oporto, madeira, marsala...

Los vinos fortificados son excelentes en la cocina: una pequeña cantidad aporta gran fuerza y profundidad a los platos.



9.- Acentúa ese carácter

Reducir un vino a fuego lento acentúa su carácter dominante (dulzor, taninos o acidez) y es una forma útil de concentrar el sabor cuando se desea agregar una pequeña cantidad a un plato o aderezo.



10.- Cocción completa y fuego lento

Utiliza el vino como ingrediente para marinar sólo en carnes que llevarás a una cocción completa, no media ni tres cuartos. Si no son cocciones lentas que superen las 3 horas, habrá residuos de alcohol en el plato.



Consigue el libro: Wine Lover's Kitchen

La publicación de Fiona Beckett incluye más de 70 recetas, desde sopas y ensaladas hasta preparaciones clásicas, como la de los mejillones, hasta platillos vegetarianos, panes y postres, todo con vino.