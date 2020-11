Código Cáncer: plan para atender el cáncer en 62 días en México

Escuchar Nota

Una red de organizaciones de la sociedad civil instaron este jueves a las autoridades, de manera urgente, a activar en México elEn el marco del tercer Congreso Nacional de Pacientes Juntos contra el Cáncer, la directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo, señaló que esto podría marcar la ruta para reducir tiempos de diagnóstico, atención y disminuir la mortalidad prematura debido a la enfermedad.En conferencia de prensa, explicó quepara la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento, lo que ha incidido en la baja mortalidad oncológica en dichas naciones.Sin embargo,que sirva como guía para la atención de la enfermedad.Recordó que actualmente, el cáncer es la tercera causa de muerte a nivel nacional y cada año se detectan poco más de 190.000 nuevos casos, de los cuales el 70 % están en etapas avanzadas.Por su parte, el doctor Santos Uscanga, cirujano oncólogo, aseguró que en México solo el 15 % de los casos de cáncer de mama se detectan a tiempo y, además, la pandemia por coronavirus ha disminuido el porcentaje de detección porque las pacientes no acuden a sus revisiones ya sea por miedo o porque su hospital no las atiende.Añadió que para atender más casos de cáncer, es necesario medir el desempeño de las instituciones de salud a través de indicadores que midan la ejecución del servicio y la calidad de las unidades de atención.y la atención del cáncer es contar con un plan nacional de la enfermedad.Al respecto, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, aseguró que el Gobierno mexicano actualmente trabaja de la mano con las asociaciones civiles para conformar dicho plan.Destacó la importancia de la voz de los pacientes la cual, dijo, "refleja las barreras que desde la postura institucional no podemos ver".Afirmó queEn tanto, la doctora Alejandra Palafox, quien lidera la elaboración del Registro Nacional de Cáncer, afirmó que este padrón de pacientes servirá como eje rector de las políticas para esta enfermedad.Sin embargo, señaló que, el cual no tiene bases de datos unificadas que puedan evitar duplicidades.Finalmente, Héctor Valle, director de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) hizo un llamado a las instituciones para que enfoquen sus esfuerzos e iniciativas centradas en el paciente, lo cual permita cerrar las brechas que existen en México para el acceso a la salud. EFE