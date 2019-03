Cofece investiga prácticas monopólicas en mercado de gas LP

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación, por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP en territorio nacional.La autoridad investigadora informó que tiene indicios para suponer que podría existir abuso de poder de mercado para desplazar indebidamente a otros participantes, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.Precisó que la indagatoria, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, ya que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos quien (es), de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.Señaló que el periodo para esta etapa es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del inicio, el cual podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones adicionales.Detalló que si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el Pleno podrá resolver que el expediente se cierre.Agregó que en caso de que existan elementos objetivos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.Explicó que de comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta 8.0% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.En el caso de las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente, en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México (hoy Unidades de Medida y Actualización o UMAs).Así como la inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por cinco años y para las coadyuvantes multas de hasta 180,000 UMAs.Adicionalmente, se aclaró que esta indagatoria es independiente a la que se realiza por Prácticas Monopólicas Absolutas en la distribución y comercialización de gas LP iniciada en agosto de 2017, misma que sigue en curso.La Cofece apuntó que a este expediente se acumula la denuncia DE-039-2018. Es decir, se investigarán en un sólo procedimiento dos denuncias que están relacionadas.Explicó que las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan los agentes económicos con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.