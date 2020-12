Cofece multó a 14 empresas pero pueden participar en licitaciones: IMSS

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante cuestionamientos de que empresas que han sido sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas mantienen contratos de suministro de productos y servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social, el director del organismo, Zoé Robledo, informó que aun cuando, después de un proceso de cuatro años, se les impusieron multas por 600 millones de pesos a 14 empresas, la resolución no les impide participar en procesos de licitación,



Durante la conferencia matutina, Robledo presentó un informe de la actuación del IMSS para evitar abusos de estas empresas ligadas a servicios médicos y suministro de medicamentos, en el cual dijo, que a través de videos, trascendió, en 2016 que dichas empresas acordaron entre ellas una especie de pacto de no agresión, para obtener licitaciones por las cuales se presentó una denuncia ante la Cofece.



Sin embargo, esto ha llevado un largo proceso de cuatro años y finalmente en julio pasado, por fin la Cofece impuso sanciones, pero que no les impide participar en licitaciones por lo que se turnó un expediente a la Secretaría de la Función Pública para que investigara estas prácticas.



Precisó que aun cuando exista un proceso en curso no se puede evitar su participación.



Mencionó que el IMSS ha intentado recuperar la operación de algunos ámbitos como los laboratorios y otros servicios, pero está en proceso.