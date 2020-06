Cofepris no obstaculizó entrada del Tocilizumab: López-Gatell

Escuchar Nota

“Algunos colegas de hospitales privados empezaron a quedarse con una impresión, de que Cofepris por negligencia, por capricho o por la razón que sea, no quería que se importara el producto y lo había bloqueado, esto no es cierto”, señaló.



“Y quien quiera que se haya quedado con la idea de que Cofepris lo está obstaculizando, sepa que no es el caso. Y si ha contribuido a propagar esta noticia -que es falsa- le suplicamos que haga lo propio, que estaría asentado en una buena ética, para que desmienta esta desinformación”, señaló Hugo López-Gatell.



La(Cofepris) no retrasó “por capricho”, ni obstaculizó, la entrada al país del medicamento Tocilizumab, que actualmente se está utilizando como coadyuvante en el tratamiento de pacientes graves de covid-19, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.Explicó que el fármaco, que cuenta con registro sanitario, para atender la artritis reumatoide y además, se está aplicando en ciertos casos críticos de coronavirus, no podía ingresar porque su etiqueta no estaba en español, y fue hasta que la Cofepris facilitó la traducción, cuando se autorizó su entrada al país.López-Gatell añadió que para la importación de este fármaco que produce el laboratorio Suizo Roche, se tiene un permiso especial, con el que cuentan varios medicamentos que pueden ser potencialmente útiles para la emergencia sanitaria.Actualmente el Tocilizumab es utilizado como un antiinflamatorio en pacientes graves, a quienes, el coronavirus les ocasiona inflamación y acumulación de líquido en los pulmones.El subsecretario de Salud expuso que la buena noticia es que el Tocilizumab ya está listo para su uso en el país, aunque se debe tener cautela porque todavía no existe el nivel de evidencia científica para considerarlo como un estándar en el tratamiento del coronavirus.