Cofundador de Sundance es acusado de abuso a una niña

Un cineasta de Utah que cofundó el Festival de Cine de Sundance y produjo la cinta The Trip to Bountiful ganadora del Oscar a mediados de los 80, fue acusado de abusar sexualmente de una niña.Sterling Van Wagenen, de 71 años, está acusado de tocar de forma inapropiada a una niña en dos ocasiones entre 2013 y 2015, según una causa probable presentada junto con los cargos el 4 de abril. El presunto abuso ocurrió en dos ciudades del norte de Utah cuando la niña tenía entre 7 y 9 años, dicen documentos de la corte.El abogado de Van Wagenen, Steven Shapiro, declinó hacer comentarios. El cineasta no ha hecho declaraciones con relación a la acusación.Van Wagenen cofundó el Festival de Cine de Sundance con Robert Redford y fue director ejecutivo del Instituto Sundance, según su biografía en la página web de la Universidad de Utah, donde dio clases a medio tiempo hasta que renunció recientemente.Directivos del Festival de Cine de Sundance tampoco se han pronunciado acerca del tema. La afiliación del cineasta con la organización terminó en 1993 cuando dejó la junta de asesores, reportó el Salt Lake Tribune.Van Wagenen, quien pagó una fianza de 75 mil dólares, debe comparecer a una audiencia en la corte el 2 de mayo. El caso fue reporteado por la policía a servicios de protección de menores luego que la niña le dijo a sus padres sobre el presunto abuso.El cineasta dirigió la cinta de 1992 Alan & Naomi, sobre el trauma del Holocausto en los niños, y fue productor de Convicts de 1991, protagonizada por Robert Duvall y James Earl Jones.