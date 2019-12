Cohete le estalla en el pecho a bebé en Nuevo León

Monterrey, NL.- Un bebé de 30 días de nacido resultó con quemaduras al caerle un cohete y estallarle en el pecho, en Juárez.



Jair estaba siendo alimentado por su mamá Xiomara Berenice Meléndez, de 20 años, cuando les cayó un cohete que no supieron de dónde provenía.



Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas del lunes, afuera de la casa que Meléndez habita con su esposo Miguel Ángel Pachecano, en la calle Santa Clementina, en la Colonia Real de San José.



Martha Alvarado, abuela materna de Jair, relató que estaban planeando una fiesta de cumpleaños para su hijo de 12 años.



Comentó que su hija Xiomara estaba sentada en una mecedora dándole pecho al bebé.



Repentinamente, le cayó un cohete entre la ropa a Jair y le empezó a prender.



La joven no le pudo quitar el cohete porque éste avanzaba y se le metió más entre la ropa, por lo que le dio el niño a su esposo.



Aunque Pachecano le quitó parte de la ropa al bebé, el cohete avanzó y estalló, causándole quemaduras en el cuello y oreja del lado derecho.



El hombre corrió pidiendo auxilio a los vecinos porque el menor no reaccionaba.



En un vehículo, un vecino los llevó al Hospital de Zona, donde les informaron que Jair presenta quemaduras de primero y segundo grado, pero ya es encuentra estable.



El próximo lunes el bebé será sometido a una cirugía en dicho hospital.



Las autoridades investigan quién encendió el cohete, porque las víctimas refirieron que no vieron a alguien cerca que estuviera prendiendo pirotecnia.