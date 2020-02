COI analiza suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio por coronavirus

Escuchar Nota

El mundo del deporte se encuentra en duda por la expansión del brote deEn especial, se espera la decisión de si los, que están programados del, se llevarán a cabo o no.Este martes, uno de los integrantes del, Dick Pound, indicó que se trata de una decisión que todavía no se toma y queDe acuerdo con Pound, excampeón canadiense de natación y quien ha pertenecido al COI desde 1978, se tomará un plazo de entre dos y tres meses para valorar los estragos que ocasione la epidemia.La decisión se tomará basándose enEn caso de que el virus no esté bajo control, los Olímpicos se cancelarán, no se pospondrán ni se moverán.Pound explicó que a medida que los Juegos se acercan se comenzará ay se tomarán las medidas para la llegada de medios de comunicación y participantes pero si el COI decide que los Olímpicos no avanzarán,Pese a esta duda, alentó a los deportistas a seguir entrenando convencido de que todo se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto.La suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio sería un golpe brutal a la economía del Comité Olímpico Internacional pues, de acuerdo con medios especializados,