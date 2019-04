Colabora ONU en investigación del caso Iguala

Con la firma de un acuerdo con el Gobierno mexicano, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se incorporó de forma oficial en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa."El objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero", señaló Michelle Bachelet, quien encabeza la ACNUDH.La Alta Comisionada y el Canciller Marcelo Ebrard firmaron el acuerdo de cooperación técnica en presencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero."Celebro y reconozco la voluntad del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República", agregó Bachelet.Para la ex presidenta de Chile el caso Ayotzinapa es un claro ejemplo de la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el país para atender esta problemática.Aunque celebró la firma del acuerdo, recordó que garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es una obligación del Estado mexicano, a la vez que es una oportunidad para lograr los cambios de fondo en el sistema judicial.Entrevistado después del evento, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que la ACNUDH es el organismo que mejor ha documentado la tortura durante la investigación que realizó la PGR, registrando 38 casos, por lo que su asistencia técnica se enfocará en ese tema.Durante el evento, el Canciller Marcelo Ebrard indicó que el verdadero cambio de régimen es llegar a la verdad y la justicia, no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en todas las violaciones a derechos humanos."Es muy relevante para notros que su oficina y usted respalden este proceso y también exijan que sea conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional", le dijo a Bachelet."Buscamos verdad y justicia, en este caso, pero en todos los casos, todas y todos los desaparecidos".Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo que este acuerdo les genera más esperanza porque significa más vigilancia internacional en el caso, lo cual les da más confianza.