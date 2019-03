Colaborará Coahuila contra ‘El Mono’

Una vez que ya fue extraditado de España a Estados Unidos, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono", acusado de ser el enlace en Europa del grupo criminal de Los Zetas, el Gobierno de Coahuila se declara dispuesto a colaborar si las autoridades judiciales lo solicitan."Mi gobierno estará listo para colaborar, cualquier solicitud que se emane de los juicios que se tienen pendientes con este señor", afirmó hoy el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.Muñoz Luévano, extraditado el pasado jueves a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y organización criminal, estableció gasolineras y otros negocios en Coahuila, y de acuerdo a declaraciones que hizo cuando estuvo detenido en España, dijo tener relación con una serie de personajes del sector público y privado de esta entidad.Sobre los coahuilenses que resulten implicados en el juicio del "Mono Muñoz", Riquelme Solís dijo estar tranquilo porque nunca ha tenido relación con él."La verdad no tengo idea, no tengo todo el contexto, lo dije hace unos días pues que sea juzgado y además que quien tuvo algo qué ver dentro de negocios u operaciones ilícitas pues yo me imagino que sabía a lo que se atenía", señaló."Yo ni he tenido nunca relación con el señor, mucho menos operaciones que fallen a mi integridad".Ayer, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, rechazó mediante comunicado tener cercanía con Muñoz Luévano, no obstante haber atendido invitaciones para inaugurar algunos de sus negocios siendo Alcalde de Saltillo y posteriormente Mandatario estatal.