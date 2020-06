Colapsa en Bolivia el principal laboratorio de diagnóstico en plena explosión de Covid-19

Escuchar Nota

"El personal está molesto, está preocupado porque no hay personal, no hay reactivos, no hay los equipos y no podemos abastecer. Y la gente se choca contra el Cenetrop (…), Tenemos aproximadamente 2 mil muestras pendientes, pueden ser más", dijo.

, y no pudo confirmar todos los nuevos contagios de las últimas 24 horas, informaron medios locales."Cenetrop está colapsado", dijo a reporteros Yelin Roca, jefa de laboratorio de esa institución con sede en la ciudad de, reportó la red de televisión Unitel.Explicó, mostrando a las cámaras, donde según señaló estaban almacenadasque el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) no había podido procesar desde el fin de semana.Santa Cruz reportó el 8 de junio 135 nuevos casos de Covid-19, aproximadamente un tercio del promedio diario de contagios registrado en la última semana, lo que incidió notoriamente en el recuento nacional.La crisis del laboratorio cruceño, que hasta abril era el único habilitado en Bolivia para detectar Covid-19, ponía en evidencia la fragilidad de la red boliviana de laboratorios, de los cuales actualmente solo cinco están de alta y al menos tres decenas no pueden ser incorporados al diagnóstico por falta de reactivos.Medios locales transmiten casi a diario protestas regionales por la falta de laboratorios y denuncias de supuestas decenas o eventualmenteLa situación del Cenetrop había sido mencionada de pasada en la noche del 8 de junio por el director de Salud de Santa Cruz, Marcelo Ríos, cuando advirtió que la cifra reportada era parcial y descartó que el avance de la pandemia se hubiese desacelerado súbitamente.El Ministerio de Salud registró oficialmente el 8 de junio 306 nuevos casos de Covid-19, luego de haber reportado, aunque mantenía su pronóstico de que la cifra nacional de contagios se aproxime a los 100 mil hasta fin de mes.Hasta el 8 de junio el total oficial boliviano de contagios con el nuevo coronavirus llegaba a 13 mil 949 casos, incluidos 475 decesos., en tanto que el también departamento tropical de Beni (noreste) sumaba 2565, o el 18%.El recuento añadió que la cifra de pacientes de Covid-19 ascendió a 2 mil 159.Roca, la jefa del laboratorio del Cenetrop, advirtió queque son comunes en el este y el noreste bolivianos.Cuando estalló la, la Organización Panamericana de la Salud informó que Bolivia tenía una red deDiez equipos con esta misma tecnología fueron donados luego por las Naciones Unidas, pero casi todos seguían paralizados hasta la semana pasada.