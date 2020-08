Colapsa marquesina y mata a una joven en Tampico

Escuchar Nota

Tamaulipas.- Una marquesina de gran tamaño que se localiza en la zona comercial del municipio de Tampico, Tamaulipas, colapsó y mató a una joven mientras que su compañero de trabajo alcanzó a salvarse.



Yo estaba junto a ella, traté de jalarla, pero como estaba hablando con un cliente no pude”, dijo con un rostro desencajado el joven Bryan Herrera, de 19 años, trabajador de una distribuidora de celulares.



La ahora occisa fue identificada como Fernanda “N”, de 19 años de edad.



El lamentable accidente ocurrió este martes al mediodía en las calles de Venustiano Carranza y Benito Juárez en la zona centro del municipio, área primordial en centros comerciales.



"Era mi primer día y no sabía que esto iba a pasar. Nos asignaron en esta esquina y estábamos distanciados por lo de la pandemia”, explicó Bryan.



Los dos empleados de la distribuidora de telefonía celular se encontraban bajo una marquesina de 10 metros de largo por dos de ancho y pertenece a una zapatería.



Debido a que se tratan de edificios muy viejos y durante los últimos días absorbieron gran cantidad de agua por las recientes lluvias, la marquesina no aguantó más, derrumbándose y aplastando a la infortunada joven mientras que su compañero alcanzó a escapar.



Se requirió personal de Protección Civil para retirar la pesada loza y tomen conocimiento para las investigaciones correspondientes.



Con información de Excélsior