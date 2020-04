Colapsa virus a economía: Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco Saltillo

Escuchar Nota

“Esa es nuestra petición a las autoridades y ya la hemos presentado al Gobierno del Estado, y arriesgando de nuevo nuestro patrimonio estamos dispuestos a entrar a un plan de créditos con tasas blandas no mayores a 6% anual y con plazos de hasta 10 años, con un periodo de gracia de seis meses”, agregó.



“Vamos a pedirle al Estado que nos acompañe en estas gestiones, que nos apoye, porque son miles y miles de empleos los que están en riesgo”, finalizó.



La economía está colapsada y el sector comercio derequiere de liquidez para sortear la difícil situación originada por la pandemia del Covid-19, por lo que acudirá anteen busca de créditos mantener sus operaciones y los empleos.Así lo declaró, quien expuso que “la economía está colapsada y si no hay ingreso, si no hay flujo de efectivo, los negocios no lograrán salir adelante porque lo que forzosamente se requiere es liquidez, y la única manera es mediante créditos.El dirigente del comercio organizado saltillense enfatizó que la única manera de que el comerciante,, pueda garantizar los empleos es con ese tipo de créditos, que vengan a dar liquidez.