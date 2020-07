Colapsaría economía coahuilense por cierre de Micare

Escuchar Nota

“Hay muchos proveedores de la Región Carbonífera que daban servicio a Micare. Es una baja en las ventas de los proveedores de nuestra región. A todos nos afecta, estamos interconectados muy fuerte… le va a pegar económicamente a las regiones de por acá”, dijo.

“Lo que esperamos es que en las próximas compras que se den de carbón, sea con proveedores locales y no que vayamos a despertar un día con la sorpresa de que es carbón de proveedores extranjeros”, mencionó.

“Lo que estimó el Gobierno federal para el 2020, que tentativamente llegaría al 2%, definitivamente será imposible alcanzarlo, llegar a cifras positivas incluso pudiera decrecer muy superiormente a lo que se esperaba”.

“Estamos preocupados, se habla del despido de un importante número de empleados en Micare; se dice mil empleos a la baja, es una cantidad que no se esperaba sucediera”. (Infonor)

Con el cierre de Micare, además del golpe que significa el recorte de miles de empleos directos, las repercusiones abarcarán a proveedores de toda lay, con ello, a otros sectores económicos como el comercio y servicios.Apenas comenzaban a recuperar un poco del optimismo con el anuncio de los contratos de compra de carbón por la CFE y ahora se confirma el cierre de esta empresa, que aunque generaba empleos más al norte de la entidad, el impacto llegará en breve al centro de la entidad, consideró Miguel Delgado, presidente de la Canaco en Sabinas.Dijo que el comercio organizado no pierde la esperanza de que se den más pedidos de carbón por lay aprovechar el potencial del carbón para el impulso económico y mitigar los despidos que se están dando.La reactivación económica en este segundo semestre del año no será fácil porque se ha sufrido una serie de estragos en las diversas ramas del sector empresarial, pero se buscan soluciones que permitan avanzar., destaca que, aun así, se pone todo el empeño pese a que las condiciones del mercado nacional limiten el crecimiento proyectado a inicios del presente año.En un análisis particular, indica que este decrecimiento y las condiciones de la pandemia actual ya traen desempleo porque en una economía negativa el empleo también lo es.