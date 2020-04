Colapsaría pandemia economía en México

Escuchar Nota

de imprevisibles consecuencias y millones de desempleados si el Gobierno no establece un plan de ayuda a las empresas durante el periodo de emergencia por el coronavirus,“Las consecuencias de esta emergencia sanitaria no pueden recaer solamente en las empresas.De lo contrario se condena a la quiebra a miles de empresas”, advirtió Cervantes.El líder de la Concamin mostró su alarma ante el decreto aprobado el lunes por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se indica quede los trabajadores durante la emergencia sanitaria”.La ley de la emergencia nacional hasta el 30 de abril,y el 100% de los salarios, lo que supone en la práctica, según Cervantes, “condenar a la ruina a miles de empresas”.“Si la producción y las ventas caen dramáticamente las empresasDe manera inevitable muchas empresas se verán abocadas a la”, aseguró Cervantes.Concamin representa a 123 cámaras y asociaciones industriales con un total deLas empresas asociadas a Concamin emplean a 8.5 millones de trabajadores directos y formales con seguridad social yCervantes destacó que el 0.22% de las empresas mexicanas son grandes con más de 250 trabajadores. Las medianas, o sea con trabajadores entre 50 y 250, son el 0.83% y las pequeñas, con entre 11 y 50 trabajadores, representa el 4% aproximadamente.. Por ello, continuó, la mayoría de las microempresas no tiene recursos propios para asumir el coste de la emergencia sanitaria, que en México suma ya más de mil 200 casos y 29 fallecidos.las declaraciones del lunes del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en las que advirtió que las empresas que se opongan a estas acciones o que emprendan despidos injustificados se harán acreedoras de sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales.Para Concamin, la declaración de Ebrard constituyepara que asuman el coste de la paralización económica del país.“Las empresas no tienen los recursos para asumir el coste de esta crisis sanitaria queAgregó que México es el único país afectadoy un fondo de rescate para paliar las consecuencias enormes para la economía del país.pidió ayer “medidas urgentes” y que se difieran impuestos y pagos mientras dura la pandemia de Covid-19.El CCE, organismo cúpula de los empresarios mexicanos, remarcó que no quiere ninguna “mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus.Tras una caída del PIB en 2019 de 0.1%, las consecuencias de la paralización económica del país pueden suponer un decrecimiento del PIB de México durante 2020 del 5% al 7%, según varios expertos.de acuerdo con un comunicado del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.Por ello, el organismo recomienda que para la población en pobreza y el mercado informalcréditos a la palabra y crear programas de empleo local de emergencia.Mientras que para el mercado formal se necesita realizar transferencias monetarias, subsidiar temporalmente a organizaciones formales y dar un subsidio fiscal único a personas físicas.Asimismo, sugirió otorgar créditos blandos a mipymes y promover