Colate sufre un grave accidente en reality

Otra polémica con Mónica Hoyos

Esta edición de "Supervivientes" está siendo especialmente accidentada. El pasado martes, Violeta Mangriñán se vio obligada a abandonar el concurso por unos problemas de salud. Dos días después, durante la gala de este jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, Colate Vallejo-Nágera sufrió un accidente durante la primera prueba de la velada y fue trasladado el helicóptero a las urgencias del hospital más cercano.Todo sucedió durante el juego de recompensa, cuando los aspirantes tuvieron que transportar una rueda gigante alrededor de un circuito. En un momento de la prueba, la rueda se venció y cayó encima de Colate y Fabio, con peor resultado para el primero, que fue aplastado por el elemento y en ese instante, gritó de dolor.Entre Omar Montes, Mónica Hoyos e Isabel Pantoja consiguieron retirar el objeto de encima del cuerpo de Colate, que reptó como pudo para salir de debajo de la rueda. Fabio, por su parte, se dislocó el hombro. "¡El hombro! ¡Me duele!", chilló el modelo de "Supervivientes".Colate, con un fuerte dolor de costillas, quedó entonces tendido en el suelo y el grupo regresó a la Palapa, donde no ocultaron su preocupación por el estado de su compañero. "Es el día más triste desde que estamos aquí. A veces, se nos olvida que todo esto es un juego y lo más importante es la salud", dijo entre lágrimas Albert Álvarez. "Lo más importante ahora es que Colate esté bien", añadió Omar Montes.En la misma línea se expresaron el resto de compañeros. "Estoy muy preocupado por Colate", dijo Fabio, llorando. "Estaremos mucho mejor cuando esté de vuelta", afirmó por su parte Isabel Pantoja. "Este concurso es muy duro. Igual desde casa no lo parece, pero las condiciones que tenemos que soportar son muy altas", agregó Mónica Hoyos.Entretanto, la copresentadora Lara Álvarez trató de calmar al equipo. "Colate está siendo trasladado en estos momentos a un hospital, donde será evaluado de urgencia para ver el alcance de sus lesiones. Pero estaros tranquilos, tanto vosotros como sus amigos y familia, porque se encuentra bien. Pero no volverá a la Palapa hoy", remarcó la televisiva, que afirmó así que el concursante abandonará momentáneamente la isla.El accidente de Colate no fue lo único reseñable de la noche de Supervivientes. La novena gala del "reality show" arrancó con polémica despues de que apartaran de la convicencia a Dakota porque, presuntamente, agredió a su compañero Colate Vallejo-Nágera.Jorge Javier comunicó la decisión a la audiencia, mientras que desde Honduras, la concursante trató de defenderse. "No he hecho nada. Estoy mal porque yo no he agredido a nadie. No querían compartir nada conmigo y discutimos, pero nada más", explicó la ex de Hermano Mayor.