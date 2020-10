Colate y Paulina Rubio, brutal pelea en la que acaba interviniendo la Policía

Escuchar Nota

España.- Desde su divorcio en 2012, Paulina Rubio (49 años) y Colate Vallejo-Nágera (48) han luchado con uñas y dientes por conseguir la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, de 10 años, llegando incluso a acusarse mutuamente de no cuidar correctamente al pequeño.



Tras años de lucha y de exilio en Estados Unidos, Colate lanzó el pasado mes de julio un órdago a su ex asegurando ante la Corte de Miami que su hijo vive en un ambiente tóxico y violento y que la mexicana no está en las mejores condiciones para cuidar del pequeño. Algo que enfureció a la cantante quien utilizó toda su artillería para evitar que él consiga la custodia compartida.



Tanto uno como otro no paran de lanzarse ataques a través de las redes sociales y las entrevistas que conceden a los distintos medios de comunicación. Tal es su odio que en la última trifulca, producida hace tan solo unos días, tuvieron que intervenir dos policía. Al parecer la cantante mexicana tardó varias horas en entregar a su hijo a su padre, algo que Colate no estaba dispuesto a consentir.



Al día siguiente, el televisivo contó su versión de los hechos a través del programa "Lengüilargos Liveen", espacio televisivo en el que colabora. Colate mostró su disgusto por la situación pues, tal y como explicó considera que esta pelea eterna es "es un horror, sobre todo para los niños".